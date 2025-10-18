Gazimağusa’da Salamis Anayolu üzerinde kanlar içinde ağır yaralı halde bulunan 39 yaşındaki Gazimağusa sakini İbrahim Aşık, olay yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Boğazı kesildiği iddia edilen erkek şahsın ameliyata alındığı ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Polis'ten şu açıklama yapıldı:

"Bugün saat 20.00 sıralarında, Gazimağusa - İskele Yolunun Eyva Çemberi yakınlarında, İbrahim Aşık (E-39), henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tartıştığı kimliği meçhul iki erkek şahıs tarafından, boynunun sağ kısmından muhtemelen kesici bir aletle yaralanmıştır. Olayda yaralanan İbrahim Aşık kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."