Beşiktaş'ta ara transfer döneminde takıma dahil olan genç oyuncular Keny Arroyo ve Elan Ricardo, forma giymeleri halinde Türkiye'deki kariyerlerinde ilk kez Galatasaray'a karşı görev alacak.

Kış transfer döneminde Galatasaray'ın kadrosuna katılan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata'nın yanı sıra Günay Güvenç, Yusuf Demir ile Ismail Jakobs, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde ilk defa sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ'TA ARROYO VE RİCARDO DERBİDE FORMA BEKLİYOR

Beşiktaş'ın genç oyuncuları Keny Arroyo ile Elan Ricardo, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in forma vermesi halinde ilk kez derbi heyecanı yaşayacak.

Arroyo, derbide şans bulması durumunda Beşiktaş formasını Galatasaray karşısında giyen ilk Ekvadorlu futbolcu olarak tarihe geçecek.

Elan Ricardo ise Norveçli teknik adamın görev vermesi durumunda siyah-beyazlı formayı ilk kez resmi bir maçta Galatasaray'a karşı giyecek.

Ricardo, siyah-beyazlıların eski futbolcuları Oscar Cordoba ve Pedro Franco'dan sonra Beşiktaş formasını bu derbide giyen üçüncü Kolombiyalı oyuncu olacak.

GALATASARAY'DA SEKİZ OYUNCUNUN DERBİ HEYECANI

Sarı-kırmızılı takımda sekiz futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Beşiktaş derbisinde görev alacak.

Kış transfer döneminde kadroya dahil olan Carlos Cuesta, Eren Elmalı, Przemyslaw Frankowski, Ahmed Kutucu ve Alvaro Morata, şans bulursa ilk kez sarı-kırmızılı formayla siyah-beyazlı takıma karşı mücadele edecek.

Daha önce Beşiktaş derbilerinde maç kadrosunda yer alan ancak şans bulamayan Günay Güvenç ve Yusuf Demir'in yanı sıra sakatlığı bulunan Ismail Jakobs da derbi heyecanını yaşayacak.