Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Limasol’daki atmosferin, AEL ile Apollona futbol takımları arasındaki derbi maçından 24 saat öncesinde “barut koktuğunu” yazdı.

Limasol’da geçen perşembe akşamı, Apollona Futbol Kulübü binası önünün savaş alanına döndüğünü yazan gazete, molotofların atıldığını, taraftarlar arasında kavga çıktığını, araçlara zarar verildiğini, bölgedeki eğlence mekanlarında olan kişilerin ise olayların yatışmasına kadar mekanlarda mahsur kaldığını belirtti.

Yetkili makamlara göre olayların planlı olduğunu belirten gazete bu olayın; organize taraftar grupları arasındaki anlaşmazlığı daha da alevlendirdiğini , polisin ise alarma geçmesine neden olduğunu yazdı.

Bu olayın ayrıca polisin, yarınki derbi maçının seyircisiz oynanması ya da çok az seyirci ile oynanması konusu üzerinde de durmasına neden olduğunu yazan gazete, maskeli büyük bir grubun, Apollona kulüp binası önüne gelerek molotof atmaya başladığını, ardından taraftarların kulüp binasından çıkarak sopalarla ve başka cisimlerle birbirlerine saldırdıklarını belirtti.