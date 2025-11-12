Rum medyası, Baf’ın yaklaşık 20 kilometre açığında, saat 11.30 sıralarında meydana gelen orta şiddetli depremin Güney Kıbrıs’ta da panik yarattığını, özellikle Baf’ta insanların panikle sokağa çıktıklarını belirtti.

Haber kaynaklarının Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi’ne (EMSC) dayanarak şiddetiyle ilgili farklı rakamlarla ifade ettiği (Richter Ölçeği ile 5,2 ile 5,7) depremin Baf’a 20 kilometre mesafede, 23,7 km derinlikte meydana geldiği, en büyüğü 4,7 şiddetinde olan artçı depremler yaşandığı kaydedildi.

Güney Kıbrıs genelinde hissedildiği kaydedilen deprem nedeniyle özellikle Baf'ta insanların panikle sokağa fırladığı, Lefkoşa’nın Eğlence semtindeki iki binanın güvenlik sebebiyle boşaltıldığı ve telefon hatlarında arıza yaşanmakta olduğu bilgisi verildi.