Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ-DAUM) öncülüğünde düzenlenen “1. DAÜ DAUM Çalıştayı: Sismik Risk Azaltımı ve Yönetimi”, 8-9 Nisan tarihlerinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yapıldı.

DAÜ Kurumsal İletişim ve Medya İlişkileri Şubesi’nden verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı İnşaat Mühendisleri Odası’nın katılımı ve iş birliğinde düzenlenen çalıştaya, Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ile DAÜ Koop Ltd. katkı koydu.

KKTC ve Doğu Akdeniz bölgesinde deprem tehlikesi, risk yönetimi ve yapı güvenliği konularında farkındalık oluşturmayı hedefleyen çalıştaya, yetkililerin yanı sıra Türkiye ve KKTC’den alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri katıldı. Çalıştay, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından açılış konuşmaları ile başladı.

DAÜ DAUM Başkanı Prof. Dr. Mahmood Hosseini açılışta yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ın, tektonik levhaların kesişim noktasında yer aldığını belirterek, adanın doğası gereği depremlere karşı hassas olduğunu kaydetti.

Kıbrıs adasının tarihsel sürecinde birçok sismik olay yaşandığını aktaran Hosseini, Kıbrıs’ın orta-yüksek düzeyde sismik tehlike bölgesinde yer aldığına dikkat çekti.

Hosseini, “Gerçek dayanıklılık, bilim, politika ve toplumun birlikte ve uyum içinde ilerlemesiyle sağlanır. Bu bağlamda görevimiz açıktır: hazırlıklı olmak bir tercih değil, bir zorunluluktur” dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Hüsnü Coşan da, dikkat edilmesi gereken noktanın afetler değil, ihmal ve yetersizliklerin felakete dönüşebileceği gerçeği olduğunu kaydetti.

İMO’ya düşen sorumluluğun sadece yapı yapmak değil aynı zamanda güvenli, sürdürülebilir ve bilinçli yaşam alanları oluşturmak olduğunu ifade eden Coşan, 6 Şubat depreminin herkese bilimden ve mühendislik disiplininden uzaklaşmanın ağır bedellere sebep olduğunu gösterdiğini belirtti.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya ise konuşmasına, “Bazı acılar vardır zamanla asla azalmaz her geçen gün artar. Bazı kayıplar vardır asla alışılamaz, hayat durur. Bazı gerçekler vardır ki, ne kadar anlatılsa da eksik kalır. Bizim gerçeğimiz göz göre göre gelen bir yıkımdı. Bilimin yok sayıldığı bir karanlıktı. İnsan hayatının değersizleştirildiği bir düzendi. Ve biz, o karanlığın altında çocuklarımızı bıraktık. Her biri bu toplumun en parlak ışıklarıydı” diyerek başladı.

Bilimin sadece bir alan olmadığını, adaletin kendisi olduğunu, bilim susarsa adaletin de susup ölümlerin devam edeceğini ifade eden Karakaya, bilginin üretilmesi kadar uygulanmasının da son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Seran Aysal da, oda olarak çok uzun yıllardır deprem gerçeği konusunda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, yapılan çalışma ve tedbirler üzerinde durdu.

Depremin varlığından gerek hükümet yetkililerini gerek halkı bilinçlendirme konusunda da çalışmalar yaptıklarını kaydeden Aysal, uzun yılların ardından deprem haritası ve deprem yönetmeliği yayınladıklarını belirtti.

Aysal, çalıştaydan elde edilecek olan sonucun topluma kazandırılması konusunda ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay da, KKTC’nin deprem açısından riskli bir bölge olduğunu belirterek, en riskli bölgeden birinin İskele ve Gazimağusa, diğerinin ise Lefke ve Gaziveren olduğunu kaydetti. Uluçay, yapılması gereken çalışmalar hakkında konuştu.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç da, deprem gerçeğinin bilimsel temelde ele alınmasının artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu vurguladı.

Kıbrıs adası ve Doğu Akdeniz bölgesinin, aktif fay hatlarının etkisi altında bulunan bir bölge olduğunu ifade eden Kılıç, bu nedenle deprem tehlikesinin doğru anlaşılması, risklerin doğru analiz edilmesi ve bu risklere karşı etkin yönetim stratejilerinin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

“Amacımız ülkemizde yapılan çalışmaları sistematik bir şekilde derlemek ve geleceğe yönelik güçlü bir yol haritası oluşturmaktır” diyen Kılıç, çalıştay sonunda hazırlanacak bildirgenin, önemli bir referans olacağına inanç belirtti.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban ise, 6 Şubat depreminde yaşadıklarından bahsederek, bugün hayatta olma nedeninin ailece depremden önce yaptıkları tatbikat olduğunu vurguladı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın çalışmaları hakkında bilgiler veren Balaban, çalıştay sonucunda elde edilecek olan sonuçların son derece önemli olduğunu belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından oturumlara geçilerek, sunumlar yapıldı. Tartışma ve Ön Bildirge Toparlaması ile çalıştay sona erdi.