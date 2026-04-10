Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, 2025 Akademik Yılı Akademik Yükseltme Töreni’ni İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde yoğun katılımla gerçekleştirdi. Törende, 2025 yılı içerisinde yardımcı doçent, doçent ve profesörlük unvanına hak kazanan 40 akademisyen yükseltme belgelerini aldı.

Törene, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu üyeleri Süleyman Necati Akçeşme, Prof. Dr. Mustafa Kurt, Oğuz Yazar, Seçil Keskin ve Kemal Akgün ile YÖDAK Üyesi Prof. Dr. Remziye Terkan da katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan tören, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Uzmanları Dr. Gözdem İlkay, Uzm. İmge Dinçer’in müzik dinletisi ile devam etti. Törenin açılış konuşmalarını; ve Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ve yapay zeka tabanlı akademisyen Ai. Prof. DUX yaptı.

Akademik Yükseltme Töreni’nin ardından açılışı yapılan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 481’inci sergisi “Hafızamın Oyunları” ise sanatseverlerle buluştu. Farklı disiplinlerden seçkin eserlerin yer aldığı sergi, üniversitenin kültür ve sanat alanındaki zenginliğini gözler önüne serdi.

Prof. Dr. Mustafa Kurt: “Yakın Doğu Üniversitesi’ni ilk kez ziyaret ettim. Bir Türk olarak gurur duydum.”

Yükseltme alan akademisyenlere belge de takdim eden Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kurt konuşmasına, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın selamlarını ileterek başladı. Dört gündür Yakın Doğu Üniversitesi’nde incelemelerde bulunduklarını söyleyen Prof. Dr. Kurt, “Bizlere büyük bir içtenlikle ev sahipliği yaptınız, hepinize teşekkür ederim” dedi.

Dört yıl boyunca Marmara Üniversitesi Rektörü olarak görev yaptığını sonrasında Türkiye ve Kıbrıs’taki üniversitelerin neredeyse tamamını tanıma fırsatı bulduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Kurt, “Ama Yakın Doğu Üniversitesi’ni ilk kez ziyaret ettim. Bir Türk olarak gurur duydum. Bu kadar güzel ve her açıdan değerli bir üniversiteniz var. Hepinizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Bugün aynı zamanda güçlü bir irade beyanında bulunuyoruz. Bu irade; üniversitemizi daha yukarıya taşırken, bu ülkenin yarınlarını daha aydınlık kılma iradesidir.”

Akademisyenliğin dışarıdan bireysel bir çaba gibi görünse de etkisi itibariyle son derece kamusal bir olgu olduğunu belirten Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, bilimin aynı zamanda büyük bir sorumluluk alanı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bugün aldığınız unvanlar taşıdığınız bu sorumluluğun büyüklüğünün açık ilanıdır. Sorumlu olduğunuz şey, akademik kariyeriniz ile birlikte üniversitemizin bilim anlayışı, bu ülkenin entelektüel kapasitesi ve akademinin toplumsal itibarıdır” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin kuruluşundan bu yana topluma karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi’nin Times Higher Education 2026 sıralamasına göre dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer aldığını hatırlattı. Elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu başarı, adım adım inşa edilmiş güçlü bir iradenin sonucudur” dedi. Uluslararası iş birlikleri, nitelikli akademik kadro ve sürekli gelişimi hedefleyen kurumsal yapının bu başarıyı mümkün kıldığını belirterek “Bu yapının en güçlü halkası ise sizlersiniz” dedi.

Akademisyenlere seslenen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Bu başarıyı kalıcı kılmanın yolu, daha fazla üretmekten değil; daha nitelikli, daha etkili ve daha anlamlı üretmekten geçiyor. Bu nedenle sizlerden beklentimiz, bu unvanları yalnızca taşımanız değil; onların içini doldurmanızdır. Akademik özgürlüğü, bilimsel etiği ve toplumsal faydayı her koşulda önceleyen bir duruş sergilemenizdir. Bugün burada yalnızca bir başarıyı kutlamıyoruz; aynı zamanda geleceğe güçlü bir irade beyanında bulunuyoruz. Bu irade; üniversitemizi daha yukarıya taşırken, bu ülkenin yarınlarını daha aydınlık kılma iradesidir” dedi.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bugün elde ettiğiniz başarı, yarın sizin yetiştireceğiniz insanların ufkunda yeniden hayat bulacaktır.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Akademi, dışarıdan bakıldığında sonuçlarla ölçülür; ama içeriden bakıldığında bir sabır hikayesidir. Görünen başarıların arkasında disiplinli bir emek vardır. İşte bugün, o görünmeyen emeği görünür kılıyoruz” ifadelerini kullandı. Akademisyen olmanın yalnızca bilgi üretmekten ibaret olmadığını belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Akademisyen olmak, yalnızca bilgi üretmek değildir. Bilgiye karşı dürüst kalabilmektir. Gerektiğinde kendi fikrini çürütebilecek cesareti gösterebilmektir. Yanılmayı bir zayıflık değil, ilerlemenin doğal bir parçası olarak kabul edebilmektir” dedi. Bilimin kesinlikten çok sorgulamayla ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Şanlıdağ, akademisyenleri asıl tanımlayanın buldukları cevaplar değil, sormaya devam ettikleri sorular olduğunu ifade etti.

Üniversitenin akademik yükseltmeyi aynı zamanda bir güven beyanı olarak gördüğünü ifade eden Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Ünversitemizin size sunduğu bu yükseltme, aynı zamanda bir güven ifadesidir. Yakın Doğu Üniversitesi, akademik mükemmeliyetin tesadüfle değil, sistemli bir çabayla inşa edildiğine inanır. Yalnızca sonuçları değil süreci de önemser; yalnızca başarıyı değil, o başarıya giden yolu da sahiplenir. İşte sizler; bu kültürün taşıyıcılarısınız” dedi.