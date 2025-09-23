KKTC Telsim’den verilen bilgiye göre, Karpaz Ronas Beach’teki etkinlikte kaplumbağaların ayırt edici özellikleri ve yaşamlarıyla ilgili sunum yapıldı, çocuklara çanta dağıtıldı ve çantaların boyanması için tezgah kuruldu.

Etkinlikte ayrıca iyileşme sürecini tamamlayan yetişkin deniz kaplumbağası ve bir günlük yavru kaplumbağalar denize bırakıldı.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz etkinlikte yaptığı konuşmada, yavru kaplumbağaları denizle buluşturmanın yaşamın devamlılığını, umudu ve sorumluluğunu hatırlatan özel bir an olduğunu söyledi.

Tüz, “Telsim olarak, işimizin ötesinde bir misyonumuz olduğuna inanıyoruz. Doğaya sahip çıkmak, çevremizi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için hepimize görev düşüyor. Bu sosyal sorumluluk projesi de bunun en güzel örneklerinden biri.” dedi.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ise 2025’te 2 binin üzerinde yuvalama tespit edildiğini, çalıştıkları sahillerde rekor yuvalanma gördüklerini belirtti.

Basat, “Bu projeye başladığımız ilk günden itibaren Telsim ile birlikte kaplumbağaların hayatlarına küçük dokunuşlar yaptık. Kaplumbağaların yuvalarının artması ve korumaların başarıya ulaşmasında Telsim’in büyük katkılarını gördük. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.” dedi.