Şiddetli rüzgârdan zarar gören başka tekneler bulunduğunu da yazan Fileleftheros gazetesi, Pomo Belediye Başkan Yardımcısı Andreas Dionisos’un gazeteye yaptığı açıklamada tekne sahiplerinin ve yerel makamların, yıllardır yetkili makamları balıkçı barınağının yapısal sorunları hakkında bilgilendirdiğini belirtti.

Pomo’daki balıkçı barınağının 1893 yılında inşa edildiğini ve bunun en baştan yanlış şekilde yapıldığının tespit edildiğini dile getiren Dionisos, barınağın güçlü rüzgarlara karşı emirli bulunan tekneleri koruyamadığını kaydetti.