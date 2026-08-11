Jeolojik Araştırma Dairesi Kıdemli Jeoloji Uzmanı ve Sismolog Silvana Pilidu, mevcut haritanın 2004 yılında yayımlandığını ancak 1994 öncesindeki verilere dayandığını açıkladı.

Pilidu, fay hatları hakkındaki bilgilerin artması, ayrıntılı deprem kayıtlarının oluşturulması ve başlıca kentlerde mikro bölgeleme çalışmalarının tamamlanması nedeniyle haritanın yenilendiğini söyledi.

Çalışmaların Güney Kıbrıs’tan ve yurt dışından uzmanlarla yürütüldüğünü belirten Pilidu, yeni deprem bölgelerinin güncellenen Avrupa Deprem Yönetmeliği’ne dahil edileceğini kaydetti.

Güney Kıbrıs’ta yapıların artık sıkı deprem standartlarına göre inşa edildiğini ifade eden Pilidu, güncel bilimsel verilerin yapıların depreme karşı dayanıklılığını daha da artıracağını vurguladı.

Pilidu, adanın küçük yüzölçümü ve depremlerin coğrafi dağılımı nedeniyle klasik erken uyarı sistemlerinin Kıbrıs’ta etkili biçimde uygulanmasının zor olduğunu da belirtti. Google’ın Android Deprem Uyarı Sistemi’nin ise Güney Kıbrıs’ta çalıştığını ve bazı durumlarda birkaç saniyelik uyarı sağlayabildiğini söyledi.

Depremlerin hâlâ önceden tahmin edilemediğini kaydeden Pilidu, doğru yapılaşma, bilimsel çalışmalar ve yeni teknolojilerin olası büyük bir depremin etkilerini önemli ölçüde azaltabileceğini ifade etti.