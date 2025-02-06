Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, geçtiğimiz yıl bina yangın sebepleri konusunda elektronik ev aletlerinde oluşan kısa devrenin birinci sırada yer aldığını söyledi

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11 şubeyle hizmet veren İtfaiye Müdürlüğü’nün 234 personeli bulunuyor

“Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü” toplantısı bugün yapılacak.

Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar, yangın önlemleri konusunda ülke genelinde denetlenen yerlerin durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Yüksek binalara müdahalede kullanılmak üzere İtfaiye’nin araç filosuna 28 metrelik hidrolik araç katmak amacıyla ihale sürecinin başlatıldığını bildiren Gürpınar, halen Lefkoşa’da 52 metreye, Gazimağusa’da ise 42 metreye kadar müdahaleye imkân veren araçlarının bulunduğunu söyledi.

İtfaiye Müdürlüğü’nün toplam 11 şubesi ve 234 personeli bulunduğunu kaydeden Gürpınar, geçtiğimiz yıllarda Vadili ve Karpaz şubelerini açtıklarını ifade etti. Gürpınar, bu şubelere ek olarak bazı bölgelere yeni şubeler açmak istediklerini de işaret ederek, “Yaz aylarında Çamlıbel ve Boğaz Karakollarında ikişer personel ve birer de araç bulunduruyoruz. Normalde buralarda da birer şube açmamız gerekiyor.” dedi.

Gürpınar, yangın anında ilk müdahalenin çok önemli olduğunun altını çizerek, “O ilk müdahaleyi yaparsanız, yangının büyümesini de engellersiniz. Ayrıca oteller bölgesi olan Bafra ve Esentepe’de de şubeler açılması gerekiyor” ifadesini kullandı.

İstatistik çalışmalarında bulunduklarını ve öncelikli şube açılması gereken yerleri belirlediklerini kaydeden Gürpınar, belirlenen yerlerde ileriye dönük şube açma planları olduğunu ancak zamandan kazanmak için şimdilik karakolların yanına bir araç ve iki personel bulundurduklarını söyledi.

Gürpınar, Esentepe, Boğaz ve Bafra’nın kalıcı olmasını amaçladıklarını belirterek, ayrıca sanayilere yakın bölgelerde de özellikle birer araç konuşlandırmak istediklerini, bunların orta veya uzun vadeli planlar olduğunu kaydetti.

İtfaiye Müdürlüğü bünyesinde toplam 234 personelle hizmet verdiklerini söyleyen Gürpınar, bazı bölgelerde yeni şubeler açmak istedikleri için personel ihtiyacı doğabileceğini de aktardı.

Bina yapım süreçlerinde vatandaşların kaymakamlık ya da belediyeler aracılığıyla başvurularda bulunduklarını ve kendilerinin yangın önlemleri konusunda görüş belirttiklerini dile getiren Gürpınar, bunun binanın türüne göre değişiklik gösterdiğini de söyledi.

Gürpınar, örneğin bir yurt yapılacaksa her türlü önlemin alınması gerektiğine dikkat çekerek, “Bu binada yangın çıkışlarından tutun da alarm-ikaz çıkış işaretlerine, yangın dolaplarına kadar her şeyin yapılması gerekir.” dedi.

İtfaiye olarak kendilerinin denetleme görevinde bulunduklarını vurgulayan Gürpınar, denetleme sonrasında ise yapılanlara görüş bildirdiklerini dile getirdi. Denetlemeyi yürürlükteki yasalar doğrultusunda yaptıklarının altını çizen Gürpınar, bugün İçişleri Bakanlığı’nda “Binaların Yangından Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Tüzüğü” hakkında bir toplantı yapılacağını ve söz konusu tüzüğün konuşulacağını da aktardı.

Gürpınar, geçen yıldan bu yana bahsi geçen tüzükteki bazı maddeleri uygulamaya başladıklarını da dile getirerek, “Tüzüğün geçmesiyle bu mekanizmanın daha iyi işleyecek.” dedi.

“Bizler genellikle halkın toplu olarak bulunduğu ve yaşadığı yerleri denetliyoruz” diyen Gürpınar, evlerin ise LPG kurulması durumunda denetlendiğini ifade etti.

Gürpınar, ülke genelinde denetleme yapılan yerlerin durumlarının iyi oldukları bilgisini de paylaşarak, “Zamanında alınan tedbirler, felaketi önler” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.