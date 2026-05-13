Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuşan CTP Milletvekili Devrim Barçın, bazı ithalat işlemlerine ilişkin kaçakçılık ve usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı.

Temizlik sektörü başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren sanayicilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Barçın, bazı üreticilerin “isyan etme noktasına geldiğini” söyledi.

Barçın, temizlik ve çöp poşeti sektöründe faaliyet gösteren bazı yerli üreticilerin, bir firmanın “yalan beyanlı ithalat”, “yasaklı ürün sokma teşebbüsü” ve haksız rekabet yarattığı yönündeki şikayetlerini kürsüde okudu.

İddialara göre, ülkeye girişi yasak olan bazı plastik ürünlerin beyan edildiği, bazı bitmiş ürünlerin ise ham maddeden daha düşük fiyatla gösterildiği savunuldu. Barçın, bunun hem devletin vergi kaybına yol açtığını hem de yerli üreticiyi zora soktuğunu söyledi.

Barçın ayrıca, kozmetik ürünleri yasasına aykırı biçimde piyasaya sürüldüğü öne sürülen bazı ıslak mendil ürünlerini de örnek göstererek, denetimlerin yetersiz kaldığını savundu.

Barçın’ın okuduğu dilekçede, bir temizlik firmasının 27 Nisan tarihinde ülkeye “yalan beyanla kaçak ürün sokma teşebbüsünde bulunduğu” iddia edildi. Dilekçede, söz konusu firmanın benzer işlemleri yıllardır yaptığı, yakalansa dahi kamuoyuna açıklanmadığı ve verilen cezaların caydırıcı olmadığı ifade edildi.

Dilekçede ayrıca şu soruların yanıtlanması istendi:

“Firmanın ülkeye hangi fatura ile giriş yapmaya çalıştığı

Türkiye’den hangi fatura ile çıkış yaptığı

Sevkiyatta hangi yasaklı ürünlerin bulunduğu

Firmaya ne ceza verildiği

6 Ocak tarihindeki şikayetten bu yana kaç sevkiyat yaptığı ve bunların kaçının sarı hat, kaçının kırmızı hat üzerinden geçtiği”

Hükümetin yalnızca para cezası kesmekle yetinmemesi gerektiğini belirten Barçın, gerekiyorsa konunun adli boyuta taşınmasını istedi.

Maliye Bakanı Özdemir Berova ise konuşmasına, Barçın’ın bu kez “örnek bir denetim konuşması” yaptığını söyleyerek başladı. Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin ülke sınırlarındaki mal ve can güvenliği açısından çok önemli görev yürüttüğünü belirten Berova, gündeme getirilen soruların cevabının yazılı şekilde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

Berova, söz konusu firmayla ilgili olarak 23 Temmuz 2025’te 1 milyon 277 bin TL ceza kesildiğini söyledi. Bu süreçten sonra firmanın tüm işlemlerinin otomasyon sisteminden bağımsız olarak kırmızı hatta, yani fiziki muayeneli denetime alındığını belirten Berova, Türkiye ile imzalanan veri paylaşımı protokolü sayesinde karşılıklı beyanların da kontrol edilebildiğini ifade etti.

Berova, son üç yılda gümrük otomasyon sisteminin aktif hale getirildiğini, personel sayısının artırıldığını ve denetim kapasitesinin güçlendirildiğini söyledi. Sarı, kırmızı ve yeşil hat uygulamalarının artık uluslararası standartlara göre bilgisayar sistemi üzerinden yürütüldüğünü belirten Berova, narkotik köpekler ve yeni istihdamlarla bu yapının daha da güçlendirileceğini kaydetti.