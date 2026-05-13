Ülkede izinsiz ikamet etmek suçundan tutuklanan MD Asraful Islam dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.05 sıralarında giriş-çıkış dökümü almak amacıyla Lefkoşa Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube Amirliği’ne gelen zanlının yapılan muhaceret kontrolünde, 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren 710 gündür KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini ve suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı hakkında ihraç yazısının yazıldığını, sonucunun beklendiğini ifade ederek mahkemeden 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

Öte yandan Kıbrıs’ın kuzeyine çalışma izni ile giriş yapan 18 Şubat 2025 tarihinden bu yana Yetkili Makamlardan İzinsiz kaçak yaşam süren Sirilanka uyruklu Aviskha Ayodhya Witharanage, Girne Polis Müdürlüğü Muhaceret Şube’ye giderek yardım istedi.

Yapılan muhaceret kontrolünde 447 gündür ülkede ikamet izinsiz olduğu tespit edilen zanlı, tutukluluk talebi ile dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Polis, zanlının önceki gün saat 10.40 raddelerinde Girne Muhaceret Şube’ye gittiğini yapılan muhaceret kontrolünde 447 gündür kaçak olduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Mine G. Serden, zanlının hakkında yürütülen soruşturmanın yeni başladığına dikkati çekerek 3 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.