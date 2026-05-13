Avrupa Birliği (AB) tarafından Kıbrıslı Türkler için oluşturulan AB Mali Yardım Tüzüğü’nün kabul edilişinin 20. yılı münasebetiyle “AB Politikalar Forumu” düzenlendi.

Panelde, “Barış İnşası ve İki Toplumlu İş Birliği”, “AB Yardımlarıyla Yerel Ekonomiyi Güçlendirme” ve “Ortak Gelecek için Gençliğin Desteklenmesi” konularında sunum yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Günü etkinlikleri çerçevesinde Ledra Palas Otel’de düzenlenen toplantıda ilk konuşmayı Avrupa Komisyonu Bölgesel Politikalar Genel Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Hugo Sobral yaptı.

Sobral, "Lefkoşa’nın, Avrupa’nın son bölünmüş başkenti" olduğunu belirterek, barış, uzlaşı, iş birliği kültürünün önemine dikkat çekti.

AB’nin Kıbrıslı Türklere yönelik maddi yardımlarının 20. yılına girdiğini ifade eden Sobral, söz konusu katkılarla Kıbrıslı Türklerin sosyo-ekonomik durumlarının güçlendirilmesi yanında çevre, kültürel miras, girişimcilik, kuraklık, su arıtma, burs ve değişim programlarına katkı sağlandığını aktardı.

"Her iki toplumlu girişim, her Yeşil Hat ticareti ve her katkı yapılan öğrencinin" bir mesaj verdiğini söyleyen Sobral, uzlaşının adım adım, proje proje ileriye götürülecek bir konu olduğunu, çözümün liderlik, vizyon ve güvensizliğin yerini alacak güvenle sağlanacağını kaydetti.

BM Kıbrıs Özel Temsilcisi ve UNFICYP Misyon Şefi Kassim Diagne da, AB Günü’nün aynı zamanda, barışı, iş birliğini, uzlaşıyı ve dayanışmayı hatırlatması açısından önemli olduğunu dile getirdi.

AB yardımlarının kültürel miras, sivil toplum ve ikili ilişkilerin üzerinde yaptığı olumlu katkılara dikkat çeken Diagne, BM’nin Kıbrıs’ta kapsamlı bir barışa bağlılığının devam ettiğini söyledi. Diagne, özellikle 2025 Ekim ayından sonra liderlerden de benzer bir bağlılık görüldüğünü, son açıklanan güven yaratıcı önlemlerin de bunu gösterdiğini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Kişisel Temsilcisi Maria A. Holguin’in de söz konusu ilerlemeleri anlamlı bulduğuna işaret eden Diagne, Holguin’in özlü görüşmelere önümüzdeki aylarda geçilebileceğini öngördüğünü aktardı.