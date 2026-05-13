Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, dün Mecliste konuşma gerçekleştirdi.

Şahiner, “KIB-TEK’teki ihale mafyası var, bunları bitireceğim diyenler bu en büyük ihale mafyası oldular veya en büyük ihale mafyasını bu ülkeye getirdiler” ifadelerini kullanarak, kurumun yönetim anlayışını sert sözlerle eleştirdi.

Son bir yılda 300 bin ton akaryakıt ithal edildiğini, KIB-TEK’e yaptıkları ziyarette bu yıl da yaklaşık 300 bin ton civarında akaryakıt ithalatı yapılacağının kendilerine aktarıldığını kaydeden Şahiner, Teknecik Elektrik Santrali’nde gerekli bakım ve onarımların yapılmadığına dikkat çekti.

Şahiner konuşmasında, “Gelmeyen bir akaryakıtın KIB-TEK’e faturalandırıldığını iddia ediyorum. Üretilen elektrik ve tüketilen akaryakıt belli. Biz bu kadar akaryakıtı tüketebilecek elektrik üretmedik. Bunun KIB-TEK'e yansıması 40 milyon doların üstündedir” ifadelerini kullandı.

Elektrik fiyatlarının hayat pahalılığı üzerindeki etkisine de değinen Şahiner, KIB-TEK’in piyasaya arz ettiği elektrik fiyatlarının enflasyon sepetindeki ağırlığının yüzde 5,63 olduğunu söyledi.

Elektrik fiyatlarının iki katına çıkarılması halinde maaşlara yansıyacak hayat pahalılığı nedeniyle maliyenin yaklaşık 6 milyar TL’lik ek kaynak aktarmak zorunda kalacağını belirten Şahiner, elektrik zammının aylar önce yapılmasının planlandığını ancak hayat pahalılığı oranına etkisinin geciktirilmesi amacıyla 1 Temmuz’a bırakıldığını belirtti.