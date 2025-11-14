KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen liglerde, İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar heyecan dolu anlara sahne oldu.

TTEC U14 ERKEK LİGİ

Günün ilk maçında L. Gençler Birliği ile Soyer Aksu karşı karşıya geldi. Mücadele büyük çekişmeye sahne olurken, Soyer Aksu karşılaşmadan 59-55 galip ayrılmayı başardı.

KILIF&KILIF U18 ERKEK LİGİ

Günün ikinci maçında L. Gençler Birliği bu kez Soyer Decomar ile karşılaştı. Etkili oyunuyla üstünlüğü elinde tutan L. Gençler Birliği, sahadan 78-54’lük net bir galibiyetle ayrıldı.