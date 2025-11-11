Süper Lig ekibi Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü, altyapısından yetişen genç yetenek Aykut Kamuz’u yeniden kadrosuna kattığını açıkladı. Vatani görevini tamamladıktan sonra bir süre bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Aykut, yeniden takıma dönerek yeşil-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğunu belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Tekrardan hoş geldin Aykut Kamuz. Altyapımızda yetişen başarılı futbolcumuz, askerlik görevini yerine getirdikten sonra bireysel çalışmalarla formunu koruyup yeniden takımımıza katılmıştır. Genç ve başarılı oyuncumuza takımımızla başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.