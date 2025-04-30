Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla Değirmenlik Lisesi’nde yapılan iki katlı yeni derslik binası düzenlenen törenle açıldı.

3 yeni derslik ve nöbetçi muavin odasından oluşan binanın açılış töreninde

dans ve cimnastik gösterileri yapıldı, okul orkestrası sahneye çıktı. Protokole hediye takdimi de yapılan törende, kurdele kesilerek açılış yapıldı ve yeni yapılan muavin odası ve üç derslik gezildi.

Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Değirmenlik- Akıncılar Belediyesi’nin birçok projeye imza attığını belirterek, konu çocuklarsa hangi partiden ve siyasi görüşten olunduğunun geri planda kalması gerektiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yerel yönetimlerle merkezi hükümetin iş birliğinin önemine değindi.

Okullardaki ihtiyaçlara değinen Çavuşoğlu, “Dört buçuk yılda ülkemize 23 okul kazandırdık, yüzlerce betonarme sınıfı kazandırdık. 2-3 yıl içerisinde Avrupa standartlarında gerek altyapı gerekse sınıf kapasiteleri konusunda çok iyi bir noktaya geleceğiz.” dedi.

Değirmenlik - Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, 2019 yılında iki derslik açıldığını anımsatarak, Belediye sınırları içinde her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Karavezirler, “Bu hizmet temel olan ilkokullardan başladı. Lisemizde ortaokulumuzda devam ediyor. Çok yakın geçmişte Değirmenlik İlkokulu’nun açılışını yapmıştık. Bugün de lisemizde üç derslik ve müdür muavini odasının açılışını yapacağız.” dedi.

Karavezirler, okulun karşısında olan Yaşam Parkı için ihaleye çıkıldığını da duyurdu. “Bir müjde daha veriyorum. Futbol sahasının toprak zemininin sentetik müjdesini de veriyorum. Eylül ayında okulun açılmasıyla birlikte bitirmeyi hedefliyoruz” diyen Karavezirler, 2002 yılında temelleri atılmış, atıl durumda olan yeri de tamamlayacaklarını söyledi.

Değirmenlik Lisesi Müdürü Hale Alibaba Erden ise konuşmasında okulun tarihinden bahsetti.

2024-2025 öğretim yılında okulda beş idareci, 75 öğretmen, iki sekreter, beş hademe ve 700 civarında öğrenci olduğunu aktaran Erden, eğitim-öğretim faaliyetlerini etkili ve verimli şekilde yürütmek için yeni binalara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti

Eğitim Bakanlığı ile Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi iş birliğinde eğitim adına önemli bir eser ortaya çıktığını belirten Erden, “Okulumuza 320 metrekarelik alanda iki katlı yeni derslik kazandırıldı. Zemin katta nöbetçi muavinlik odası, tuvaletler, mutfak ve bir derslik; birinci katta da iki derslik bulunmaktadır. Bu ek derslikler ve nöbetçi muavin odası, eğitim kalitemizi ve yönetsel kapasitemizi olumlu ve anlamlı olarak etkileyecektir.” dedi.