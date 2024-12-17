KKTC’nin önde gelen yatırımcı şirketlerinden Evergreen Developments ile Türkiye’nin uluslararası tanınmış en önemli markalarından biri olan Dedeman Hotels & Resorts International önemli bir iş birliğine imza attı. Evergreen Developments tarafından Gaziveren’de inşa edilen Aphrodite Wellness resort kapsamındaki 100 daireden oluşan blok, Dedeman Hotels & Resorts International (DHRI) tarafından işletilecek. Evergreen ile Dedeman’ın bu iş birliği, Gaziveren bölgesini gerçek anlamda bir turizm beldesi haline dönüştürürken Gaziveren sahilindeki yatırımların değerinin artmasına da neden olacak.

Evergreen Developments’ın Gaziveren sahilindeki yeni projesi olan Aphrodite Wellness Resort, son aşamasına geldi. Proje, denize sıfır Türk koçanlı arazi üzerinde 6 blok, 604 konut ve wellness ve SPA merkezleri, anti-aging klinikleri, güzellik merkezi, rekreasyon alanları ve çevre düzenlemeleri içeriyor. Dedeman’in işleteceği bloktan konut alacak olan Suites ve Residences sahipleri, Haziran 2026’da hizmete açılacak projede özenle dizayn edilmiş mutfaklı ve full eşyalı birer otel dairesine sahip olacaklar. Proje kapsamında yer alan 100 dairelik blok, Dedeman Hotels & Resorts International tarafından işletilecek ve daire sahipleri ile yüksek oranda kar paylaşımına gidilecek.





Erzurum Palandöken kayak merkezinde bulunan Dedeman Palandöken’de, 12 Aralık 2024’te biraraya gelen her iki şirketin yetkilileri, Türkiye’nin önde gelen acenteleri, ulusal, sektörel ve yerel basın mensupları, markanın mevcut ve potansiyel yatırımcının katılımıyla gerçekleşen sezon açılış töreninde, Dedeman Suites & Residences Gaziveren Kıbrıs için imzalar atıldı.

Dedeman Hotels & Resorts International ise 58 yıldır misafirlerine, bulundukları şehrin en güzel bölgelerindeki otelleri, profesyonel çalışanları, geniş hizmet yelpazesi ve Dedeman'a özgü benzersiz kalite anlayışıyla hizmet veriyor. 1966 yılında turizm faaliyetlerine başlayan ve daha önce de KKTC otel işletmeciliği yapmış olan Dedeman, Türkiye’nin en büyük yerli ve milli uluslararası otel zinciri olma özelliğini taşıyor.

Haziran 2026’da hizmete açılacak projede öncelikle “Dedeman Academy” eğitimleri ile Kuzey Kıbrıs vatandaşlarından seçilecek kişiler istihdam edilecek. Dedeman Suites & Residences Gaziveren Kıbrıs, DHRI’nin çalışmakta olduğu 70’ten fazla uluslararası kiralama kanalında özellikle sağlık turizmi adı altında pazarlanacak ve aynı zamanda 250 binden fazla Dedeman Loyal Club üyesinin de kullanımına sunulacak.



