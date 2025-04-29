Grev ve miting, dün düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, özelde kendisine genelde öğretmenlere, Kıbrıs Türk toplumuna yapılan saldırı, hakaret ve tehditlere rağmen kendilerinin aynı dili kullanmadığını belirterek, “Bizler ilkeli, onurlu bir şekilde mücadelemize devam edeceğiz” dedi. Selma Eylem, laik eğitim, laik toplum yapısı için Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak amacıyla hukuksal ve eylemsel mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

KTOEÖS Başkanı Eylem ardından örgütler tarafından hazırlanan ortak basın açıklamasını okudu.

Bir aydan fazladır Disiplin Tüzüğü’ne karşı okullarda ve sokakta mücadele verildiğini ifade eden Eylem, özellikle İrsen Küçük Ortaokulu ve Bekirpaşa Lisesi’ndeki öğretmenlerin bu konuyla ilgili kararlılığını ortaya koyup direndiğini, Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinin direnmeye devam ettiğini belirtti.

Eğitimde dönüşüm amacıyla yapılan "tüm dayatmalara" karşı tüm öğretmenlerin baskı ve tehditlere boyun eğmeden, acımasız kesintilere rağmen bedel ödemeyi göze alarak mücadeleyi sürdürdüğünü kaydeden Eylem, tüm öğretmenlere teşekkür ederek, saygıyla selamladı.

Halka da teşekkür eden Eylem, Disiplin Tüzüğüne tepkinin sadece öğretmenlerle sınırlı kalmadığını, tüm toplumun bu konuda iradesini ortaya koyduğunu ve 8 Nisan’daki eylemde on binlerin sokağa çıktığını hatırlattı.

Buna rağmen hükümetin kendi insanının sesine kulak tıkadığını savunan Eylem, çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanlarının ve psikologların bilimsel raporlarının göz ardı edildiğini ve tüzüğün geri çekilmediğini belirtti.

2 MAYIS CUMA GÜNÜ GREVE GİDİLECEK VE MİTİNG YAPILACAK

Gelinen noktada mücadelenin büyütülerek sürdürüleceğini ifade eden Eylem, mücadele ateşinin bu akşam İskele’de, yarın akşam Lefke’de yanacağını belirtti. 2 Mayıs Cuma günü ise sendikaların tam gün uyarı grevine gideceğini açıklayan Eylem, saat 18.30’da eski Peyak önünde toplanılarak, Kuğulu Park önüne yürüneceğini ve burada miting yapılacağını duyurdu.

“Biz Kıbrıslı Türkleri aşağılayan, iradesini, varlığını yok sayan, bize saldıran, hakaret eden, haddimizi bildirmekle tehdit edenlere bu mitingle cevap verilecektir” diyen Eylem, Disiplin Tüzüğü geri çekilene kadar bu mücadelenin devam edeceğini kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Eylem, “Tüm halkımızı yürüyüşe, mitinge, sokağa, eyleme, susmayacağımızı, vazgeçmeyeceğimizi ortaya koymaya, laik eğitim, laik, temiz toplum yapımızla ilgili talebimizi haykırmaya davet ederiz” dedi.