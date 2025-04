Sendikalar, Disiplin Tüzüğü’ne karşı cuma günü tam gün uyarı grevine gidecek. 100’e yakın örgüt ve bazı siyasi partilerin desteğiyle aynı gün Kuğulu Park önünde miting de düzenlenecek. Saat 18.30’da eski Peyak önünde toplanılarak miting alanına yürünecek.

Grev ve miting, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Lefkoşa Merkezi binasında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Toplantıda, tüzüğe karşı başlatılan mücadeleye destek veren bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri de yer aldı.

Basın toplantısında ilk sözü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş aldı. “Ülkede hemen hemen her meslek örgütünün destek verdiği bir eylem ve grev haftasına giriyoruz” diyen Maviş, şöyle konuştu:

“Mayıslar, sendikaların olacak. Kızıl 1 Mayıs’a giriyoruz. En büyük eylemler, grevlerin olduğu dönemler de mayıs ayında gerçekleşmiştir. Bu mayıs sıkıntısından toplumu kurtaracağız. Güzel günler kapıdadır.”

Hükümete verdikleri sürenin olduğunu ifade eden Maviş, hükümetin, verilen mesajları algılamayıp, farklı konularla ilgilenmeye devam ettiğini savundu. “Bu ülkede -mış gibi yaşamaktan usandık” diyen Maviş, kadının kılık kıyafeti konusunu hala din ve vicdan özgürlüğü temelinde "bilgisizce tartışmak isteyen" bir kesim olduğunu söyledi.

“Net bir şekilde söylüyoruz. Burada olan hiç kimse, örgütlerin temsilcileri veya üyeleri kadının kılık kıyafetiyle ilgili söz söylemiyor. Kadın ister kapanır, ister açılır fakat çocuk kapanmaz” diyen Maviş, çocukların kapanmayacağını sadece öğretmenlerin değil, tabiplerin, psikologların ve toplumun genelinin de söylediğini belirtti.

Sinema oyuncusu Ediz Hun’un, “Huzurlu bir ülkedir burası” açıklamasına işaret eden Maviş, “Maalesef huzurumuzu kaçıranlar çok” dedi. Ülkede her gün bir trafik kazası olduğunu, kriminal suçların arttığını, hastanelere ve okullara yatırım yapılmadığını kaydeden Burak Maviş, ülkenin iyi yönetilmediğini savundu. Hükümetin eleştirilmekten rahatsız olmaması gerektiğini belirten Maviş, “Ülkeyi iyi yönetemiyorlarsa her türlü sözü duyacaklar, her türlü eylemi de izleyecekler” dedi.

Antidemokratik yasaların toplumun gündemine getirilerek, laik eğitim, seküler yaşam sisteminin sekteye uğratılmamasını talep eden Maviş, toplumun iradesini dinlemek yerine tarikatların güdümüyle eğitim sistemine ve laik yaşama el atılmak istendiğini ileri sürdü. Maviş, “Bu toplum kendisine uzatılan eli tutar ama kendisine kaldırılan eli de büker” dedi.