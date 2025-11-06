Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) yapay zekanın yalnızca bir teknoloji değil, insanlığın düşünme, üretme ve birlikte yaşama biçimini dönüştüren bir güç olduğu anlayışından yola çıkarak “DAÜ Yapay Zeka ve Toplum Manifestosu”nu kamuoyuyla paylaştı. Manifesto, DAÜ’nün yapay zeka çağında yalnızca gelişmeleri izleyen değil, bu dönüşümü yönlendiren öncü bir kurum olma hedefini ortaya koyuyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, manifesto ile ilgili yaptığı açıklamada, yapay zekanın bilgiye erişim sorununu ortadan kaldırdığını, asıl meselenin bilgiyi anlamlandırmak, eleştirel düşünmek ve etik biçimde kullanmak olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Kılıç, “Bir üniversiteyi güçlü kılan şey, bilgi üretmesi kadar insanlığın geleceğine yön verecek soruları sormaya cesaret etmesidir. Biz DAÜ olarak bu cesarete sahibiz.” dedi.

Yayınlanan söz konusu manifestoda şu ifadeler yer aldı:

1. Yeni Bir Çağın Eşiğinde

Yapay zekâ, yalnızca bir teknoloji değil; insanlığın düşünme, üretme ve birlikte yaşama biçimini yeniden tanımlayan bir dönüşüm gücüdür. Bugün bilgiye erişim artık bir sorun değildir — asıl mesele bilgiyi anlamlandırmak, eleştirel düşünmek ve etik biçimde kullanmaktır. Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak biz, bu dönüşümü izleyen değil, yönlendiren bir kurum olmayı hedefliyoruz. Çünkü inanıyoruz ki, bir üniversiteyi güçlü kılan şey yalnızca bilgi üretmesi değil, insanlığın geleceğine yön verecek soruları sormaya cesaret etmesidir.

2. Zirveden Hareket’e: Toplumsal Bir Farkındalık Dönemi

Geleneksel olarak iki yıldır düzenlediğimiz Yapay Zeka Zirvesi, mühendislik, bilişim ve yenilik odaklı bir platform olarak önemli bir etki yarattı. Ancak artık bu süreci bir adım öteye taşıyoruz: “DAÜ Yapay Zeka ve Toplum Hareketi” başlıyor. Bu hareketin amacı, yalnızca teknik beceriler kazandırmak değil; insan merkezli, etik ve çok disiplinli bir öğrenme kültürü oluşturmaktır. Yapay zeka, toplumun her alanına dokunuyor — biz de bu dönüşümün her boyutunu eğitim, sanat, hukuk, ekonomi ve kültür alanlarında yeniden düşünmeyi hedefliyoruz.

3. Hareketin Temel İlkeleri

Etik, Hukuk ve Sorumluluk:

Yapay zekanın veri güvenliği, mahremiyet, insan hakları ve karar alma süreçlerindeki etkileri, akademik özgürlük ve toplumsal fayda ilkeleriyle birlikte ele alınacaktır.

Yaratıcılık ve Kültür:

Sanat, edebiyat ve tasarım gibi alanlarda yapay zekanın yaratıcı potansiyeli keşfedilecek; “insan + yapay zeka” iş birliğiyle estetik üretim biçimleri desteklenecektir.

Toplumsal Fayda ve Katılım:

Öğrencilerimizin kent yaşamı, çevre, sağlık ve sosyal hizmetlerde yapay zekâyı kullanarak çözüm üretmeleri teşvik edilecektir. Her DAÜ öğrencisi, yapay zekâyı insanlık yararına kullanan bir değişim elçisi olacaktır.

Disiplinler Arası İş Birliği:

Mühendislikten psikolojiye, iletişimden ekonomiye kadar her fakülte, bu hareketin doğal paydaşıdır. Bilim, sanat ve insanlık arasında köprüler kurmak DAÜ’nün önceliğidir.

4. Öğrenmenin Yeni Modeli: İnsan + Yapay Zeka

Geleceğin eğitimi, öğretmeni destekleyen, öğrenciyi merkeze alan ve teknolojiyi etik biçimde kullanan bir öğrenme ortaklığı modelidir. Yapay zekâ, öğretmenin yerini almaz; tam tersine, onu güçlendirir. Bu anlayışla, DAÜ’de öğrenci odaklı ve etik temelli yapay zekadestekli öğrenme sistemleri geliştirilecektir.

5. Birlikte Var Olmak ve Armoni

Doğu Akdeniz Üniversitesi, farklı kültürlerin, disiplinlerin ve fikirlerin bir arada var olduğu benzersiz bir ekosistemdir. “Birlikte Var Olmak ve Armoni” vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizin hem teknolojiyi üretmelerine hem de onu anlamlı biçimde kullanmalarına olanak sağlayacağız.

6. Çağrımız

Bugün bir dönüm noktasındayız. Yapay zeka, yalnızca laboratuvarların değil, insanlığın ortak geleceğinin konusudur. DAÜ olarak bu dönüşümün parçası olmaktan öte, öncüsü olma kararlılığındayız. Tüm öğrencilerimizi, akademisyenlerimizi ve paydaşlarımızı bu dönüşüme katılmaya davet ediyoruz.

7. Geleceğe Doğru

Bir üniversiteyi güçlü kılan şey, bilgi üretmesi kadar, insanlığın geleceğine yön verecek soruları sormaya cesaret etmesidir. DAÜ Yapay Zekâ ve Toplum Hareketi, bu soruları sormaktan korkmayanların ortak vizyonudur. Birlikte üretiyoruz, birlikte güçleniyoruz. Gelecek burada başlıyor.

Saygılarımızla,

DAÜ Rektörlüğü