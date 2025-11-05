Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Turizm Fakültesi ile Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM) iş birliği ve Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği sponsorluğunda, Kıbrıs’ın unutulmayan kültürel miraslarından biri olan Aytotoro Çöreğinin tanıtılacağı bir atölye çalışması düzenleniyor. “Yılın Toprak Anası” seçilen Raziye Oyuncu’nun öncülüğünde gerçekleştirilecek etkinlikte, geleneksel tarifin nesilden nesile aktarımı sağlanacak.

DAÜ Turizm Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı Öğretim Görevlisi Mine Adalıer eşliğinde gerçekleştirilecek uygulamalı atölye, 5 Kasım 2025 tarihinde, 14:00-17:00 saatleri arasında, DAÜ Turizm Fakültesi DEMO-3 mutfağında yapılacak. Katılım sağlamak isteyenler 0392 630 30 65 numaralı telefondan veya [email protected] e-posta adresinden kayıt yaptırabilecek.

DAÜ TDM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazenin Ruso, etkinliğin Kıbrıs’ın geleneksel tatlarının yaşatılmasına katkı sağlamayı amaçladığını belirterek, “Kültürel miras sadece geçmişin bir parçası değil, gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. Bu tür etkinliklerle hem yerel üretimi destekliyor hem de toplumsal bağları güçlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği Başkanı Nazenin Taşçıoğlu Şahali ise, yerel kadınların bilgi ve emeğini ön plana çıkaran bu tür iş birliklerinin önemine değinerek, “Kültürel mirasın yaşatılması, kadınların üretimdeki gücünü desteklemekle mümkündür. DAÜ ile yürüttüğümüz bu anlamlı iş birliği, geleneksel değerlerin korunmasına büyük katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuştu.

DAÜ Turizm Fakültesi Dekan Vekili Yrd. Doç. Dr. İlkay Yorgancı ise, Turizm Fakültesi’nin yalnızca akademik bilgi üretimiyle değil, aynı zamanda topluma katkı sağlayan projelerle de öne çıktığını vurgulayarak, “Yerel mutfak kültürünün korunması ve tanıtılması, gastronomi turizmi açısından büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, Aytotoro Çöreği gibi geleneksel lezzetlerin yaşatılmasına destek vermekten gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, yerel lezzetlerin yaşatılması ve kültürel mirasın korunmasına yönelik farkındalık oluşturmayı hedefliyor.