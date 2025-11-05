İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele Belediyesi Kırsal Kalkınma Birimi, bal arılarının özellikle kış ve ilkbahar aylarında beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla, bölgedeki arıcılara arı keki dağıttı.

Özellikle kış aylarında arı kolonilerinin beslenmesi ve güçlenmesi açısından önem taşıyan arı keklerinin dağıtımına İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok da katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu etkinlikte yaptığı konuşmada, üreticilerin yanında olmaya, onların ihtiyaçlarına destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Sadıkoğlu, arıcılığın sadece ekonomik bir faaliyet olmadığını, arıcılığın ekosistemin korunması açısından da son derece önemli olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Türk Arıcılar Birliği Başkanı Hasan Kozok ise, İskele Belediyesi’nin arıcılara sağladığı desteğin örnek teşkil ettiğini belirterek Başkan Sadıkoğlu’na teşekkür etti.