Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Barış İçin Araştırma ve İletişim Merkezi (BAİM) tarafından “Medyada Etik Sorunlar” başlıklı seminer düzenleniyor.

Etkinlik, yarın saat 11.30’da İletişim Fakültesi Aysel Aziz Konferans Salonu’nda (FCMS – M007) gerçekleştirilecek.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, söz konusu seminerde Medya Etik Kurulu Başkanı ve DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü Öğretim Görevlisi Uzm. Aysu Basri Akter konuşmacı olarak yer alacak. Akter, özellikle gazeteciliğin dijital dönüşüm sürecinde ortaya çıkan etik dışı haber sunum biçimlerine odaklanacak.

-“Kritik Bir Gereklilik”

DAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı ve BAİM Başkanı Doç. Dr. Nilüfer Türksoy, seminerin dijital çağda hızla dönüşen medya ortamında etik değerlerin yeniden tartışılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, bilgi kirliliği, manipülasyon ve sansasyonel haber üretiminin arttığı günümüzde etik gazeteciliğin korunmasının hem kamu yararı hem de demokratik toplum düzeni için kritik bir gereklilik olduğunu ifade etti.