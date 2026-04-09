Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde (DAÜ) kadın girişimciliği ve kadın kooperatiflerinin sürdürülebilirliğiyle ilgili etkinlik düzenlendi.

DAÜ'den verilen bilgiye göre “Uluslararası Kadın Girişimciliği ve Kooperatif Programı(KooPro)" isimli etkinlik DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (KAEM) ev sahipliğinde, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) destekleriyle düzenlendi.

Etkinlik dün DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu yer aldı.

Erbilen: "Finansmana erişimde zorluk yaşanıyor"

DAÜ KAEM Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Süheyla Uçışık Erbilen, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, kadınların ekonomik hayata aktif katılımının toplumsal kalkınma ve sürdürülebilir büyüme açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Kadın girişimciliğinin yenilik, üretim ve toplumsal eşitliği güçlendirme açısından önemli olduğunu ifade eden Erbilen, ancak finansman ve teknolojiye erişimde zorluklar yaşandığını söyledi. Erbilen, etkinliğin, kadın girişimciliğini pazar, finans ve teknoloji ekseninde çok boyutlu ele almayı amaçladığını belirtti.

-Sarı: "Kadın kooperatifleri önemli"

KADEM Yönetim Kurulu Başkanı avukat Dr. Canan Sarı ise kadın kooperatiflerinin ekonomik güçlenme ve dayanışma açısından önemli bir rol üstlendiğini, KooPro modeliyle kadın kooperatiflerinin kurumsallaşması ve sürdürülebilirliğinin desteklendiğini ifade etti.

Zorlu: "Kadın erkek eşitliği tüm alanlarda sağlanmalı"

DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu ise, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta daha güçlü şekilde yer almasının önemli olduğunu, bu tür etkinliklerin farkındalık yaratma ve somut adımlar atılması yönünde önemli adımlar olduğunu belirtti. Zorlu, kadın-erkek eşitliğinin tüm alanlarda güçlendirilmesi, geleceğin bu eşitlik anlayışıyla inşa edilmesi gerektiğini ifade etti.

Etkinlik çerçevesinde Prof. Dr. Eda Becer’in moderatörlüğünde “Kadın Girişimciliğinden Sürdürülebilir Büyümeye: Pazar, Finans ve Teknoloji” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Ticaret Bakanlığı Ticaret Uzmanı Mustafa Yıldırım “Yerelden Markaya ve Düzenli Pazara Erişim”, Mobid Dijital & Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan “Teknoloji ile Ölçekleme” ve Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu “Finansal Yapı ve Dayanıklılık” konularında sunum yaptı.

Etkinliğe katılanlara katılım belgesi verildi.