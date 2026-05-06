Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından düzenlenen “Neşeli Cumartesiler” LAÜ kampüsünde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Türk ve Dünya Mutfağından ücretsiz yemek ve içecek servisinin yapıldığı, eğlenceli oyunların ve çeşitli atölye çalışmalarının yer aldığı Cumartesi programı Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Merkezi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Dr. Fazıl Küçük Eğitim Fakültesi, Hukuk Fakültesi ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun katkılarıyla gerçekleştirildi. “İylik İçin Tasarla: Çanta Baskı Atölyesi”, Mum Boyama Atölyesi”, “Hayvan Barınakları İçin Mama Kabı: Tasarım Atölyesi” ve “BioArt Bilim Atölyesi” gibi çeşitli atölyelere katılma imkanı bulan öğrenciler, spor alonu’nda düzenlenen turnuvalarda da bir araya geldiler. Gün içerisinde çeşitli sahne performanslarının yer aldığı programda Latin Dans gösterimleri de yapıldı.

Etkinlik programı DJ Tunç Berk’in performansı ile son buldu.