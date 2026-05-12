Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı'na bağlı Eski Eserler ve Müzeler Dairesi, 18-24 Mayıs Müzeler Haftası kapsamında etkinlikler düzenleyecek.

Eski Eserler ve Müzeler Dairesi'nden verilen bilgiye göre, etkinlikler, müzelerin ve ören yerlerinin tanıtılması, kültürel miras konusunda toplumsal farkındalığın artırılması ve özellikle genç nesillerin tarih bilinciyle buluşturulması amacıyla düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında çeşitli ziyaretler, bilgilendirme etkinlikleri, konserler, yarışmalar ve kültürel programlar gerçekleştirilecek.

Müzeler Haftası'nın açılışı 18 Mayıs Pazartesi saat 09.30’da Girne Kapısı’ndan başlayacak kortej yürüyüşü ile yapılacak. Aynı gün daireye bağlı tüm müze ve ören yerleri ücretsiz olacak. Akşamı saat 20.00’de “Müzede 19 Mayıs Ruhu” temalı Milli Marşlar ve Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan konser düzenlenecek.

19 Mayıs Salı 20.00’de Bellapais Manastırı Konser Salonu’nda Milli Marşlar ve Atatürk Konseri yapılacak.

20 Mayıs Çarşamba 18.30’da Porta Del Mare (Deniz Kapısı) Sanat Galerisi’nin açılışı gerçekleştirilecek. Hafta nedeniyle Gazimağusa Merkez İlkokulları arası yapılan “Yaşadığım Şehrin Kültürel Mirası” temalı pano hazırlama yarışmasının ödül töreni yapılacak.

21 Mayıs Perşembe Girne Kalesi’nde ARUCAD iş birliğinde “Seramik Atölyesi” düzenlenecek. Aynı gün saat 09.30’da Gazimağusa Şömineli Ev’de “Seramik Atölyesi Çocuk Etkinliği” gerçekleştirilecek.

22 Mayıs Cuma saat 09.30'da Lefkoşa Laboratuvarında "Arkeopark Kazı Etkinliği" düzenlenecek. 24 Mayıs Pazar'da Girne Kalesi'nde Grup Melatonin Gençler Akustik Konseri yapılacak.

Tüm hafta Lefkoşa merkez ilkokullarında müzeleri tanıtıcı dersler de yapılacak.

