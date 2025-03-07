Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) tarafından organize edilen “13. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında duayen gazeteci Abbas Güçlü DAÜ’lülerle bir araya gelerek söyleşi gerçekleştirdi. 5 Mart 2025 Çarşamba günü, saat 14:30’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda yoğun bir katılım ile gerçekleştirilen söyleşide Güçlü, “Gençlik ve Gelecek” konusunu ele alarak gençlerin geleceğe dair sorularına yanıtlar bulmayı amaçladı.

Katılımcıların Abbas Güçlü’nün deneyimlerinden de faydalandıkları interaktif bir ortamda gerçekleştirilen söyleşiye DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri Metin Harper ve Mevhibe Harper, Rektörlük Koordinatörleri, fakülte dekanları, bölüm başkanları, öğretim üyeleri ve yönetsel personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

“Gençlere Cesaret ve İlham Verecektir”

Söyleşi açılışında konuşan Prof. Dr. Kılıç, çok değerli bir ismi DAÜ’de misafir etmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, söz konusu etkinlikte gençlerin geleceğe dair sorularına yanıtlar bulmalarına yardımcı olabilecek bir isimle birlikte olmaktan gurur duyduklarını vurguladı.

“13. Uluslararası Kariyer Günleri” kapsamında gerçekleştirilen söyleşilerin; gençlerin hayata, kariyere, topluma ve en önemlisi kendi geleceklerine dair merak ettiklerini sormalarına, derinlemesine düşünmelerine olanak tanıyacağını belirten Prof. Dr. Kılıç, DAÜ olarak gençlere sadece teorik bilgi sağlamak değil, aynı zamanda onları kendi alanlarında uzman isimlerle bir araya getirerek, deneyimlerinden faydalanmalarını sağlamayı da amaçladıklarını vurguladı.

Abbas Güçlü gibi gazetecilik ve televizyonculuk alanında kırk yılı aşkın bir süredir önemli birikimler edinmiş bir ismi DAÜ’de ağırlamanın önemine değinen Prof. Dr. Kılıç, uzun yıllardır Milliyet Gazetesi’nde eğitim alanında köşe yazarlığı yapan Güçlü’nün Türkiye'de öğrencilerle en yakın ilişkileri kuran ve onların sesini en çok duyuran gazeteci olarak tanındığını aktardı. Abbas Güçlü’nün sunuculuğunu üstlendiği tartışma programı olan Genç Bakış programının eğitim alanında hazırlanan yapımlar arasında en önemlilerden biri olduğunu aktaran Prof. Dr. Kılıç, hayata ve mesleki kariyerine dair deneyimlerini paylaşacak olan Güçlü’nün, gençlere cesaret ve ilham vereceğine inandığını aktardı. Prof. Dr. Kılıç etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini ederek, verimli bir söyleşi geçmesini temenni etti.

“Sorunlarınızı Dile Getirmek İçin Her Türlü Çabayı Gösterin”

Abbas Güçlü gerçekleştirdiği konuşmasında DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Genç Bakış programı hakkında katılımcılara bilgiler verip, programın gücünün gençlerden geldiğine dikkat çekti. Herkesin saygı çerçevesinde özgürce düşüncelerini dile getirdiği bir program olduğunu aktaran Güçlü, hemen her kesimden kişinin programı takip ettiğini vurguladı.

KKTC’de adanın dinamikleri üzerinde durulduğu zaman üniversitelerin varlığının kabul edilmesi gerektiğine değinen Güçlü, üniversitelerin adaya katacağı katma değerin görülmesi gerektiğini aktardı. DAÜ’nün kuruluşundan itibaren yakından takip ettiğini aktaran Güçlü, öğrenciler adına kırk yıldır eğitim alanında mücadele verdiğinin altını çizdi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Güçlü, “Sorunlarınızı dile getirmek için her türlü çabayı gösterin. Sorunlarınızı dile getirmezseniz çözüm getireceklerin dikkatini çekmezsiniz. Konuşmaktan asla vazgeçmeyin. Sorularınızı saygı çerçevesinde sorduğunuz zaman her türlü sorunuza yanıt alabilirsiniz.” dedi. Gençlerin sesini duyurmasının son derece önemli olduğunu aktaran Güçlü, gençlere “geleceğinize kendiniz yön verin” tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerden gelen soruların da yanıtlandığı söyleşinin ardından Prof. Dr. Kılıç tarafından Güçlü’ye katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç Makamında Ziyaret Edildi

Söyleşi öncesinde DAÜ Rektörü Prof. Dr. Kılıç’ı makamında ziyaret eden Güçlü, DAÜ’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) yükseköğretim sektörü üzerinde durularak, eğitim sistemi ve üniversiteler ele alındı. Öğrenci memnuniyetinin önemi üzerinde durulan ziyarette kampüs yaşamı ve aidiyet duygusunun son derece önemli olduğu aktarıldı.

Prof. Dr. Kılıç, Abbas Güçlü gibi alanında uzman bir gazeteciyi ağırlamaktan ve öğrenciler ile bir araya gelecek olmasından dolayı mutlu olduklarını ifade etti. DAÜ hakkında detaylı bilgiler veren Prof. Dr. Kılıç, DAÜ’nün öğrencilerinin kişisel gelişimlerine her zaman destek verdiğini belirtti.

Söz konusu ziyarette DAÜ Eski Rektörü Prof. Dr. Abdullah Y. Öztoprak, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici ile MİKA Mezunlarla İletişim Birimi Sorumlusu Damla Sayman da hazır bulundu. Ziyaret sonunda Prof. Dr. Kılıç tarafından Güçlü’ye Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdim edildi.