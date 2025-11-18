Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen “Critical Approaches to Teaching Disciplines through English in Higher Education Institutions” başlıklı seminer, Ali Hikmet Civelek Salonu’nda gerçekleştirildi. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Naciye Kunt’un girişimiyle düzenlenen seminere, İspanya’daki Lleida Üniversitesi’nden iki önemli uzman, Prof. Dr. Enric Llurda ve Prof. Dr. Yasemin Bayyurt konuşmacı olarak katıldı.

Seminerde Prof. Dr. Bayyurt, “Changing Paradigms, Changing ELT Practices in a Growingly Multilingual and Multicultural World” başlıklı sunumuyla, çok dilli ve çok kültürlü bir dünyada değişen İngilizce öğretimi yaklaşımlarını ele aldı. Sunumunda, anaokulundan yükseköğretime kadar dil politikalarının “küresel vatandaşlık” anlayışıyla nasıl yeniden şekillendiğini tartışan Prof. Dr. Bayyurt, İngilizce öğretmenlerinin öğrencilerinde kültürlerarası farkındalık geliştirmedeki rollerine değindi. Ayrıca, çok dilliliğin ve kültürlerarası vatandaşlık eğitiminin önemini vurgulayarak öğretmen adayları ve görevdeki öğretmenler için farkındalık temelli öğretim örnekleri paylaştı.

Prof. Dr. Llurda ise “The Englishization of Academic Institutions in the Expanding Circle” başlıklı sunumunda, küreselleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkan İngilizceleştirme (Englishization) olgusunu ele aldı. Sunumda, İngilizceyi eğitim dili olarak benimseyen İngilizce dışı konuşulan ülkelerdeki akademik kurumların karşılaştığı zorluklara değinildi. Katalonya (İspanya) örneğinden yola çıkarak İngilizce’nin öğretim dili olarak kullanımının yarattığı pedagojik ve kültürel etkileri tartışan Prof. Dr. Llurda, “Ortak iletişim dili olarak İngilizce kullanımı ve ana dil konuşurculuğu (native speakerism)”, “İngilizce öğretimi ile İngilizce aracılığıyla öğretim arasındaki fark” ve “İngilizce eğitim ortamlarının potansiyel sorunları” gibi başlıklar üzerinde durdu. Ayrıca, bu süreçte hem öğretmenlerin hem de kurum yöneticilerinin geliştirebileceği stratejiler ve geleceğe yönelik öneriler paylaştı.

DAÜ Yabancı Diller Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Fatoş Erozan, seminerle ilgili yaptığı açıklamada, küreselleşen dünyada dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kültürlerarası anlayışın da temel unsurlarından biri haline geldiğini vurguladı. Erozan, “Bu tür uluslararası nitelikteki akademik paylaşımlar hem öğrencilerimizin hem de öğretim elemanlarımızın farklı bakış açıları kazanmasına ve mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlamaktadır. Alanında öncü iki uzmanın üniversitemizde bilgi ve deneyimlerini paylaşmış olmaları, bölümümüz ve üniversitemiz için büyük bir kazanımdır.” ifadelerini kullandı