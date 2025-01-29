Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile Gazimağusa esnafı arasında yapılan iş birliği kapsamında, 26 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında DAÜ mezunları ve öğrencilerine özel indirim günleri düzenlendi. Anlaşmalı mağaza, restoran, kafe ve çeşitli iş yerlerinde geçerli olan bu kampanya, %25’e varan indirim fırsatları sunuyor. İndirimlerden yararlanmak için alışveriş sırasında öğrenci kartının ibraz edilmesi gerekiyor.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, yaptığı açıklamada, “Mezuniyet haftasında, mezunlarımızın ve ailelerinin bu özel anlarına katkıda bulunacak bir iş birliği gerçekleştirdik. Bu kapsamda Gazimağusa esnafına göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyorum. Bu etkinlik, DAÜ'nün yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda kentle güçlü bağlar kuran bir aile olduğunu bir kez daha göstermektedir. Mezunlarımızın yaşam boyu üniversitemizin bir parçası olacağını belirterek, tüm mezunlarımızı tebrik ederim.” dedi.

%10 İndirim Sunan İşletmeler

Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Okka Coffee, Akay Saat, Sampi Pide, Pita Döner, Katıkçı Döner, Orkide Restoran, Ada Donas Döner, Altın Döner, Öncü Döner, My Sos Döner, Fitart Gym, Popart Gloria Jeans, Popart Restoran, Teeta, Lokmazade, Mardo, Helvacı Ali 1900, Harmony, Çavuş Telefon, Cha Cha Butik, Fındık Cage, Mola Cafe, Popart Laundry, Old Plane Restoran, Petek Pastanesi, Famagusta Arthur Leather Shop, Bestami&Burçin Kuaför ve Men & Men, bu hafta boyunca %10 oranında indirim fırsatı sunuyor.

%15 İndirim Sunan İşletmeler

Aspava Restoran, Ekor Konaklama, Bayramoğlu, Saydam, Süvari, Buff & Bloom, SAW, Çizgi Nihat, Narin, Crash Coffee, Juliet, Access Butik, Sara Fashion, Memduh Giyim, Sümer Eczane ve Garga Inn ürün ve hizmetlerinde %15 indirim uyguluyor.

%20 İndirim Sunan İşletmeler

Altınbaş, Allure, Melisa Kuyumcu, Afrodit Kuyumcu, Mert Optik, Vizyon 2000, İpekyol, Twist, Jakamen ve Saatçi Salih gibi işletmeler, %20 oranındaki cazip indirimlerle dikkat çekiyor.

%25 İndirim Sunan İşletmeler

Teknoloji ürünlerinde fırsatlar sunan Mobitech ve göz sağlığında lider isimlerden Salamis Optik, mezuniyet haftası boyunca DAÜ’lülere özel %25 indirim avantajı sunuyor.