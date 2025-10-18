Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Toplumsal Duyarlılık Merkezi (TDM), "Küçük Kalplere Büyük Sevinç" sloganıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi Yataklı Çocuk Bölümü’nde kurulan kitap ve oyuncak dolabına bağış çağrısında bulundu.

DAÜ’den yapılan yazılı açıklamada, ihtiyaç fazlası ve iyi durumda olan oyuncaklarını bağışlamak isteyenlerin 31 Ekim tarihine kadar katkıda bulunabilecekleri belirtildi.

DAÜ TDM Başkanı Nazenin Ruso Kandemir, “Her çocuğun mutlu ve güzel zaman geçirme hakkı vardır. TDM olarak başlattığımız bağış kampanyasıyla minik kalplere neşe katmayı hedefliyoruz. Katkıda bulunan herkese şimdiden teşekkür ederiz.” ifadesini kullandı.

Bağışların DAÜ Bilgi İşlem Merkezi Binası 1. kat 0106 numaralı ofiste alınacağı belirtildi.

Detaylı bilgi almak isteyenlerin tdm.emu.edu.tr adresini ziyaret edilebileceği, toplumsalduyarlilik sosyal medya hesabının takip edilebileceği, (+90) 392 630 30 65 numaralı telefondan ve [email protected] e-posta adresinden iletişime geçebileceği kaydedildi.