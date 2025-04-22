Ercan Havalimanı’nın Eski Terminal Binası’nda 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yapılacak Teknofest KKTC 2025 kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda DAÜ’den 3 takım Teknofest KKTC 2025 finallerine kaldı.

DAÜ'den verilen bilgiye göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) tarafından düzenlenecek olan Teknofestin kurumsal paydaşları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) de bulunuyor.

-DAÜ’den 3 takım finalde

Açıklamada DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye İcil danışmanlığında HUNEC2025 Takımı'nın çevre ve enerji kategorisinde, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Qasim Zeeshan danışmanlığındaki EMU AGROBOTIX Takımı ile Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Yusuf Eren Çakır’ın kaptanlığını yürüttüğü EMU Riders Takımı'nın da tarım kategorisinde mücadele edeceği kaydedildi.

HUNEC2025 Takımında Süleyman Soyel, Feray Soykut, Elif Doğru, Seval İkizoğlu, Ayni Öztürk, Tuğba Bayırlı ve Selin Salioğlu yer alırken; EMU AGROBOTIX Takımında Abdulmalik Bileid, Murtada Mohamed, Muhammad Umar, Oussama El Salibi, Osinachi Mbah ve Ayşegül Gazioğlu bulunuyor. EMU Riders Takımı ise Emirkan Eşme, Arda Günsüren, Yusuf Eren Çakır, Sümeyye Kaynak ve Mithatcan Sonsuz’dan oluşuyor.

-Kılıç: “DAÜ en güçlü destekçilerden biridir”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç konuyla ilgili açıklamasında, Teknofestin yalnızca bir yarışma değil global ölçekte teknolojiye yön veren bir vizyonun parçası olma fırsatı olduğunu kaydetti. Teknofestin yenilikçi fikirlerin gerçeğe dönüştüğü, sınırları aşan projelerin hayat bulduğu ve geleceğin teknolojilerine imza atacak gençlerin bir araya geldiği dünyanın en büyük teknoloji festivali olduğunu dile getiren Kılıç, "T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Türkiye’nin en önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları, medya şirketleri ve üniversitelerin desteği ile düzenlenen Teknofest bu yıl da yeniliğin, teknolojik gelişimin ve global teknolojik ekosistemin bir parçası olmaya devam edecek. DAÜ gençlerin teknolojiye yön vermesi için en güçlü destekçilerden biridir. Teknofest’in hedefi geleceğin teknolojisini şekillendirmekse, DAÜ’nün misyonu da bu geleceği inşa eden bireyleri yetiştirmektir.” diye konuştu.

Kılıç, DAÜ’yü temsil eden öğrencilere ve akademisyenlere başarılar da diledi.