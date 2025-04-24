DAÜ'den verilen bilgiye göre, genç yeteneklerin yaratıcı anlatım biçimleriyle kendilerini ifade etmelerine imkân tanıyan yarışma, gençlerin kısa sürede etkili hikâye anlatma becerilerini geliştirmelerini amaçlıyor.

Yarışmanın jüri üyeleri arasında, DAÜ Sinema ve Televizyon Bölümü öğretim üyeleri Yrd. Doç. Dr. Pembe Behçetoğulları, Yrd. Doç. Dr. Barçın Boğaç ve Yrd. Doç. Dr. Yetin Arslan’ın yanı sıra “Neydi Olacağı” platformunun yaratıcılarından, bu platformda kreatif direktörlük ve yönetmenlik görevlerini de yürüten Gülşen Erçin ve “Durumcuklar” sayfasının yaratıcısı, DAÜ İletişim Fakültesi mezunu Ahmet Yalçın yer alıyor.

-Katılım koşulları ve değerlendirme kriterleri

Katılımcıların, konu sınırlaması olmaksızın diledikleri bir konuda maksimum 90 saniyelik reels videosu hazırlamaları yeterli olacak. Değerlendirmeler; içerik özgünlüğü, yaratıcılık, sinemasal anlatım gücü ve teknik yeterlilik gibi kriterler doğrultusunda gerçekleştirilecek.

-Genç yeteneklere para ödülü desteği

Yarışma kapsamında iki ana kategoride toplam dört ödül verilecek. Instagram’da en çok görüntülenen videoya 7 bin TL’lik, jüri değerlendirmesi sonucunda belirlenecek birinciye 7 bin TL, ikinciye 6 bin TL ve üçüncüye ise 4 bin TL para ödülü verilecek. Böylece hem sosyal medya etkileşimi hem de sanatsal yeterlilik göz önünde bulundurularak genç yetenekler desteklenecek.

-Son teslim tarihi 4 Mayıs

Yarışmaya katılmak isteyen lise öğrencileri, kısa video ya da reels formatındaki çalışmalarını en geç 4 Mayıs Pazar gününe kadar teslim edebilecek. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, kazananlar 12 Mayıs Pazartesi günü tarihinde açıklanacak. Yarışmaya dair tüm detaylara ve başvuru bağlantısına kisafilmtadinda.emu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.