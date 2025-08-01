1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle yayımlanan mesajda “1 Ağustos, Kıbrıs Türk halkının tarihsel yolculuğunda derin izler bırakan, toplumsal hafızamızda güçlü bir yer edinen anlamlı bir gündür. Bu tarih; özgürlük için verilen mücadeleyi, milli kimliğimize sahip çıkma kararlılığını ve birlik beraberlik içinde ayakta kalma iradesini simgeler” denildi.

1 Ağustos’un Kıbrıs Türk halkının “direniş ve onurlu duruşunun” sembollerinden biri, geleceğe ışık tutan bir değer, bir bilinç ve bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Bugün bizlere düşen görev, geçmişin mücadelesinden ilham alarak birlik ruhumuzu her koşulda korumak ve gelecek nesillere güçlü bir toplumsal bilinç miras bırakmaktır. Bu bilinçle, dayanışmayı büyütmeye, kültürümüzü yaşatmaya ve ülkemizin geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz” denildi.