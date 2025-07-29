Doğu Akdeniz Üniversitesi Sualtı Görüntüleme ve Araştırma Merkezi (DAÜ-SAGEM) ile Kuzey Kıbrıs Deniz Kaplumbağalarını Koruma Derneği (SPOT), bu yaz önemli bir bilimsel çalışmaya imza attı. Kuzey Kıbrıs sahillerinden denize açılan iki Caretta caretta kaplumbağasına uydu vericisi takılarak Akdeniz göç rotaları ve beslenme alanları izlenmeye başlandı. Kaplumbağalardan biri İskele’den, diğeri ise Alagadi sahilinden doğaya bırakıldı.

Uydu vericilerinin temini, Türkiye İş Bankası ile Kuzey Kıbrıs Lions Dernekleri Federasyonu ve federasyona bağlı 14 kulübün sağladığı finansal destek sayesinde mümkün oldu. Proje, Caretta caretta türünün göç yolları ve beslenme alanlarının zaman içinde nasıl değiştiğini izleyerek, türün korunmasına yönelik bilimsel veriler üretmeyi hedefliyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Kaplumbağaları yalnızca kendi kumsallarımızda değil, binlerce kilometre uzaktaki beslenme alanlarında da koruyabilmek için bu veriler büyük önem taşıyor. Uluslararası iş birlikleriyle yürütülen bu çalışmalar, türün korunmasına yönelik stratejik adımların temelini oluşturuyor.” ifadelerine yer verildi.

Yeni Üreme Kaplumbağaları, Yeni Güzergâhlar

Alagadi’den izlenmeye başlanan kaplumbağa D135’in nispeten yeni olgunlaşan bir tür olması, bilim dünyasında dikkat çekti. Uzun süredir sürdürülen gece izleme çalışmaları sayesinde tespit edilen bu kaplumbağa, önemli bir hipotezin test edilmesine olanak tanıyor: “Üreme popülasyonuna yeni katılan kaplumbağalar, geçmiş nesillerden farklı beslenme alanlarını mı tercih ediyor?” Bu hipotez, benzer şekilde yeşil deniz kaplumbağalarında daha önce doğrulanmıştı. Araştırmacılar, Caretta caretta türü için de çalışmaları genişleterek sürdürmeyi planlıyor.

Kumbi ve District 135 Akdeniz’de Yolculukta

Türkiye İş Bankası çalışanları tarafından “Kumbi”, Kuzey Kıbrıs Lions Dernekleri tarafından ise ülke kodundan esinlenerek “District 135” adı verilen iki Caretta caretta, takılan uydu vericileri sayesinde Akdeniz boyunca izleniyor. Her iki kaplumbağa da yuvalama sürecinden sonra Türkiye kıyılarına yöneldi. Özellikle Kumbi, Kıbrıs’tan ayrıldıktan sonra Anamur sahillerine geçerek orada da yumurtlama gerçekleştirdi.

Kaplumbağaların güncel konumları şu bağlantıdan canlı olarak takip edilebiliyor:

🔗 https://my.wildlifecomputers.com/data/map/?id=68657ee0051df304dd0e0cc9

12 Yıl Sonra Aynı Kaplumbağa ile Karşılaşma

İskele sahillerinde yaşanan başka bir gelişme ise heyecan vericiydi. Uydu cihazı takılması planlanan bir kaplumbağanın daha önce etiketlenmiş olduğu fark edildi. SPOT ekibinden Robin’in dikkatli gözlemiyle tespit edilen bu kaplumbağanın, 6 Haziran 2013 tarihinde yerel balıkçı Ahmet Kahveci tarafından İskele açıklarında ağa takıldığı ve etiketlendikten sonra denize salındığı belirlendi.

Aradan geçen 12 yılda sadece 3 cm büyüyen bu kaplumbağanın, bölgede yerleşik bir tür olup olmadığı ya da farklı bölgelerden mi döndüğü şu anda araştırmacıların gündeminde. Bu önemli proje, doğaya duyarlı kurumların ve sivil toplumun iş birliğiyle Caretta caretta’ların korunmasına katkı sağlamaya devam ediyor.