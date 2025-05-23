Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) KKTC uyruklu öğrencilerle KKTC’de herhangi bir lise veya dengi okulda 4 yıl kesintisiz eğitim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler ve KKTC’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nde öğrenim gören ve Tıp veya Diş Hekimliği programlarını tercih edecek olan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik gerçekleştireceği 2025 – 2026 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı başvuruları devam ediyor.

DAÜ’den verilen bilgiye gör, 2 Mayıs Cuma günü başlayan başvurular 29 Mayıs Perşembe günü, saat 23.59’a kadar çevrim içi olarak devam edecek. DAÜ Giriş ve Burs Sınavı, 1 Haziran 2025 Pazar günü, 10.30 – 13.00 saatleri arasında Gazimağusa, Lefkoşa, İstanbul ve Mersin’de yapılacak.

Adayların sınav performans sonuçları sınav günü olan 1 Haziran’da açıklanacak. Adayların sonuçlara itirazları 2 Haziran Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar kabul edilecek. Programlara yerleştirme ve burs sonuçları, itirazların değerlendirilip sonuçlandırılmasından sonra açıklanacak. Herhangi bir nedenle sınava giremeyen adaylar, ortak programlar hariç olmak üzere, diğer programlara Ortaöğretim Başarı Puanı ile yerleşebilecek.

Sınava katılmak isteyen öğrenciler başvurularını https://www.emu.edu.tr/kktcsinav adresinden çevrim içi olarak yapabilecek.

Sınav hakkında detaylı bilgiye 0533 845 09 24, 0542 877 99 18, 0533 849 56 23 veya 0539 107 16 16 numaralı telefonlardan ulaşılabilecek.