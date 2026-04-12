Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu öğrenciler ile KKTC’de herhangi bir lise veya dengi okulda 4 yıl kesintisiz eğitim görmekte olan Türkiye Cumhuriyeti veya yabancı uyruklu öğrenciler ile KKTC’de ve Türkiye Cumhuriyeti’nde öğrenim gören ve Tıp veya Diş Hekimliği programlarını tercih edecek olan yabancı uyruklu öğrencilere yönelik gerçekleştireceği 2026 – 2027 Akademik Yılı Giriş ve Burs Sınavı’nın tarihi belli oldu. Söz konusu sınav için başvurular 2 – 29 Mayıs 2026 tarihleri arasında kabul edilecek. Sınav, 6 Haziran 2026 Cumartesi günü, 10.30 – 13.00 saatleri arasında Gazimağusa, Lefkoşa, İstanbul ve Mersin’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Aday öğrenciler, sınav sonucunda DAÜ’nün sunduğu çeşitli burs olanaklarından yararlanma fırsatı elde edecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversite olarak her yıl olduğu gibi bu yıl da başarılı ve yetenekli öğrencileri desteklemeyi amaçladıklarını belirtti. Prof. Dr. Kılıç, “Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, nitelikli eğitimi daha geniş kitlelere ulaştırmak ve başarılı öğrencileri teşvik etmek önceliklerimiz arasında yer almaktadır. Giriş ve Burs Sınavı ile öğrencilerimize önemli fırsatlar sunarken, onların akademik ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

DAÜ’nün uluslararası standartlarda eğitim sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getiren çok kültürlü yapının üniversitenin en önemli güçlü yönlerinden biri olduğunu ifade etti. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar dileyen Prof. Dr. Kılıç, öğrencileri DAÜ ailesinin bir parçası olmaya davet etti.