Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Erkek Voleybol Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversitelerarası Voleybol Süper Ligi Türkiye Şampiyonası’nda yarı finale yükselerek önemli bir başarıya imza attı. Eskişehir'de düzenlenen ve Türkiye genelinden toplam 16 üniversitenin katıldığı turnuvada DAÜ, güçlü rakiplerle karşılaştığı maçlar sonunda adını son dört takım arasına yazdırmayı başardı.

Şampiyonadaki ilk maçında Gazi Üniversitesi’ne 3-0 mağlup olan DAÜ, ikinci maçında Haliç Üniversitesi’ni 3-1’lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde geçtiğimiz yılın Süper Lig beşincisi olan Ege Üniversitesi ile karşılaşan DAÜ, zorlu geçen mücadeleyi 3-1 kazanarak yarı finale adını yazdırdı.

DAÜ Erkek Voleybol Takımı, yarı finalde geçtiğimiz yılın Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Bu kritik mücadele, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü, saat 17.00’de oynanacak.

Geçtiğimiz yıl Türkiye Üniversiteler 1. Ligi şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselen DAÜ Erkek Voleybol Takımı, üst ligde de başarılı performansını sürdürerek üniversiteyi gururlandırmaya devam ediyor.