Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, diyabetli çocukların ailelerine yönelik eğitim çalışması başlattı.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre eğitimde konuşan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörü Rüveyde Bundak, KKTC’de yüzlerce diyabetli genç ve çocuk olduğunu belirterek bu çocukların insülin pompasına erişiminin çok önemli olduğunu vurguladı.

Günümüzde her yaşta pompa kullanımının yaygınlaştığını anlatan Bundak, pompanın iyi bir metabolik kontrol sağladığını, kan şekeri düşüklüklerini önlediğini ve kişiye özgür hayat sağladığını belirtti. Avrupa’da diyabetli çocuklara bebeklikten itibaren pompa takıldığını söyleyen Bundak, sağlıklı beslenmenin ve karbonhidrat sayımının önemini vurguladı.

TİB 1 diyabette genetik yatkınlığın rol oynadığını söyleyen Bundak, kötü beslenmenin TİB 2 diyabete yol açtığını, çocuklarda en büyük tehlikenin “obezite” olduğunu belirtti.

Diyabetin; başlangıçta çok su içme ve gece sık idrara çıkma belirtileri gösterdiğini, kan şekerinin 126’nın üzerinde olması halinde teşhis konduğunu anlatan Bundak, böyle bir durumda doktora başvurulması gerektiğini belirtti. Bundak, “kötü diyabetin”, gözler, böbrek ve dolaşım sisteminde birtakım sorunlara yol açabileceğini de söyledi.

Bundak, şeker hastalığı konusunda yeniliklerin hiç durmadığını belirterek, “Daha güzel günler bizi bekliyor.” dedi.

Diyetisyen Gizem Oymacı

Eğitim çalışmasında diyabetli çocuklara ve ailelerine düzenli beslenme konusunda bilgiler veren Diyetisyen Gizem Oymacı, diyabet tedavisinde tüm besin gruplarından yeterli miktarda dengeli besin alabilmenin önemini anlattı.

Dört ana besin grubu bulunduğunu belirten Oymacı, diyabetlileri en çok etkileyen besin grubunun karbonhidratlar olduğunu anlattı. Karbonhidratları vücudumuzun yakıtı olarak niteleyen Oymacı “Karbonhidratlar temel enerji kaynağımızdır” dedi.

Diyabetlilerin sadece et, balık ve tavuk tüketmesinin yanlış olduğunu anlatan Oymacı, yetersiz karbonhidrat tüketiminin de sorun olduğunu kaydetti.

Proteinlerin de yeterli düzeyde alınmaması durumunda kas gelişiminde sorunlar yarattığını belirten Oymacı, “Vücudumuzun yüzde yüzünü kullanabildiği iki tane protein kaynağı vardır. Yumurta ve anne sütü. Bu yüzden yumurta vazgeçilmezimiz olmalıdır” şeklinde konuştu.

Ana öğünlerde sebze yemeği, salata, yeşillik yanında protein içeren, karbonhidrat içeren besinleri dengeli olarak tüketmemiz gerektiğini ve çeşitlendirmek gerektiğini anlatan Oymacı, “Dört besin grubunu birleştirerek sağlıklı beslenebilir ve diyabetimizi yönetebiliriz” dedi.