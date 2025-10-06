DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğiyle düzenlenecek sempozyum yarın saat 13.30’da Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda açılış konuşmalarıyla başlayacak.

KKTC ve Türkiye’nin yanı sıra Kosova, Malezya, Makedonya, Nijerya ve Romanya gibi ülkelerden akademisyenleri bir araya getirecek sempozyumda iki gün hem yüz yüze hem çevrim içi sunumlar yapılacak.

Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın ardından açılış konuşmalarıyla başlayacak sempozyumda DAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Pehlivan moderatörlüğünde KKTC Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Ulusoy ve Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Harun Şahin tarafından “Değerler Eğitimi Bağlamında Eğitim Politikaları” konulu panel düzenlenecek.

Sosyal bilimler ve değerler eğitiminin önemini vurgulayan uluslararası bir platform sunacak sempozyumda paralel olarak farklı salonlarda çeşitli oturumlar gerçekleştirilecek.

Öte yandan, sempozyum kapsamında sözlü ve poster bildirilerin yanı sıra öğretmenlerin katkılarıyla hazırlanacak “Eğitimde İyi Örnekler” konulu sunum, çeşitli paneller, konferanslar ve güzel sanatlar sergisi de yer alacak.

Etkinlik, sosyal bilimlerin her alanından bilim insanlarını bir araya getirerek hem akademik hem de kültürel açıdan verimli bir ortam sunmayı amaçlıyor.

