Meteoroloji Dairesi’nin 7-13 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli; yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Havanın yarın akşam saatlerinden itibaren perşembe güne kadar yer yer sağanak yağmurlu, haftanın diğer günleri ise parçalı veya az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak; perşembe günü ise yer yer fırtınamsı rüzgar şeklinde esecek.