Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun organize ettiği takımsal darts liglerine önceki akşam birinci lig A Grubu karşılaşmları ile devam edildi.

Dağyolu-Mesarya maçı berabere sonuçlanırken Diamond Child , Ozanköy ve Vadili rakiplerini yenerek geceyi üçer puanla kapatan takımlar oldu.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;

Gönyeli Takımsal Yaz Darts Ligi’nde şampiyon belirlenecek Gönyeli Takımsal Yaz Darts Ligi’nde şampiyon belirlenecek

BİRİNCİ LİG A GRUBU

Dağyolu Darts Derneği – Mesarya Darts Birliği : 8 - 8 

Lefkoşa Darts Birliği – Ozanköy Spor Kulübü  : 5 - 11       

Düzova Spor Kulübü – Diamond Child DD                : 3 - 13

Yeni Vadili DD – Mağusa Kültür Derneği                   : 10 - 6       