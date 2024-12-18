Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu’nun organize ettiği takımsal darts liglerine önceki akşam birinci lig A Grubu karşılaşmları ile devam edildi.
Dağyolu-Mesarya maçı berabere sonuçlanırken Diamond Child , Ozanköy ve Vadili rakiplerini yenerek geceyi üçer puanla kapatan takımlar oldu.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle;
BİRİNCİ LİG A GRUBU
Dağyolu Darts Derneği – Mesarya Darts Birliği : 8 - 8
Lefkoşa Darts Birliği – Ozanköy Spor Kulübü : 5 - 11
Düzova Spor Kulübü – Diamond Child DD : 3 - 13
Yeni Vadili DD – Mağusa Kültür Derneği : 10 - 6