Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında darts müsabakaları düzenlendi. Gönyeli Darts Birliği lokalinde yer alan müsabakalarda kadınlarda ve erkeklerde Atatürk Öğretmen Akademisi (AÖA), Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (BAÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), Girne Üniversitesi (GÜ), Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) takımları mücadele etti.

Gün boyu süren müsabakalar sonunda kadınlarda Atatürk Öğretmen Akademisi, erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi birinci oldu.

Kadınlarda ikinci Kıbrıs Amerikan Üniversitesi, üçüncü Doğu Akdeniz Üniversitesi olurken, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi erkeklerde ikinci, Atatürk Öğretmen Akademisi de üçüncü olarak müsabakaları tamamladı. Sıralamalar şöyle:

KADINLAR

Atatürk Öğretmen Akademisi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

Doğu Akdeniz Üniversitesi

ERKEKLER

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

Atatürk Öğretmen Akademisi