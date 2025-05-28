Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen 2024-2025 sezonu Federasyon Kupası'nda 2. hafta karşılaşmaları 26 ve 27 Mayıs tarihlerinde oynanan maçlarla tamamlandı. Dartseverlerin büyük ilgi gösterdiği haftada hem Süper Lig hem de Birinci Lig mücadeleleri yüksek tempoda geçti.

Süper Lig Şampiyonu Minareliköy, ikincisi Gönyeli Darts Birliği ve üçüncüsü Gönyeli Avcılık’tan Farklı Galibiyetlerin alındığı grup maçlarının ikinci haftasında, Minareliköy Spor Kulübü, sahasında ağırladığı Beyarmudu Belediyesi’ni 12-4 mağlup ederek grup birinciliğini devam ettirirken, Haftanın en farklı galibiyetlerinden birine ise Gönyeli Darts Birliği ile Düzova Darts Derneği arasındaki karşılaşmada alındı. Gönyeli temsilcisi rakibini 15-1 gibi bir skorla geçerek gücünü ortaya koydu. Bir diğer farklı galibiyete ise Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü imza attı. Tecrübeli ekip, Deniz Plaza Spor Derneği karşısında sahadan 13-3’lük galibiyetle ayrıldı.

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü, zorlu geçen maçta Lefkoşa Spor Birliği’ni 9-7 mağlup ederek haftayı galibiyetle kapattı. Fota Darts Derneği de istikrarlı performansını sürdürerek Mağusa Kültür Derneği’ni 10-6 yendi.

Dağyolu Darts Derneği, Aydınköy Darts Birliği Derneği’ni 11-5, Güzelyurt Darts Birliği ise Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği’ni 11-5 mağlup etti. Cihangir Gençlik ve Spor Kulübü ise Gönyeli Spor Kulübü karşısında 10-6’lık değerli bir galibiyet elde etti.

Dartseverler, 3. hafta mücadelelerini heyecanla beklerken, liglerde oluşan puan durumu da şampiyonluk ve playoff yarışında rekabetin daha da kızışacağının sinyallerini verdi.

2. Hafta Toplu Sonuçlar

Alsancak Yeşilova Spor Kulübü 9 - 7 Lefkoşa Spor Birliği

Fota Darts Derneği 10 - 6 Mağusa Kültür Derneği

Dağyolu Darts Derneği 11 - 5 Aydınköy Darts Birliği Derneği

Gönyeli Spor Kulübü 6 - 10 Cihangir Gençlik ve Spor Kulübü

Minareliköy Spor Kulübü 12 - 4 Beyarmudu Belediyesi

Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü 13 - 3 Deniz Plaza Spor Derneği

Güzelyurt Darts Birliği 11 - 5 Coşkuner K.S.S.Derneği

Gönyeli Darts Birliği 15 - 1 Düzova Darts Derneği