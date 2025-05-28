Trendyol Süper Lig'e son bilet.. Play- off finalinin adı ve takvimi belli oldu. Solwie Energy Fatih Karagümrük ile Teksüt Bandırma Spor, Sakarya'da karşı karşıya gelecek.

Normal sezonu üçüncü tamamlayan İstanbul ekibi, doğrudan finale yükselmişti Bandırma temsilcisi ise, play-off etabında Erzurumspor Futbol Kulübü ve Geosis Boluspor'u saf dışı bıraktı.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sayfasından yaptığı açıklamaya göre iki takım, Perşembe günü kozlarını paylaşacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda saat 20' de oynanacak mücadele, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.