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Liderlik Minareliköy’ün

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Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne devam edilirken, ligin ikinci haftasını Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner, Diamond Child, Minareliköy, LEGEND ve Vadili Darts Derneği üç puanla tamamlarken, Minareliköy liderliğe yükseldi

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Liderlik Minareliköy’ün
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Umut YAZAR
Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu tarafından düzenlenen Efes Pilsen Darts Süper Ligi’ne oynanan ikinci hafta maçlarıyla devam edildi.
12 takımın mücadele verdiği ligin ikinci haftasını Gönyeli Darts Birliği, Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği, Diamond Child, Minareliköy, LEGEND ve Vadili Darts Derneği üç puanla tamamladılar.Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Minareliköy, Gönyeli Avcılık Atıcılık Kulübü’nü 15-1 mağlup ederek haftanın lideri oldu.      
Efes Pilsen Darts Süper Ligi’nin ikinci hafta maçlarında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:
Gönyeli Darts Birliği-Lefkoşa Darts Birliği: 10-6
Coşkuner Kültür Sanat ve Spor Derneği- Beyarmudu Belediyesi: 12-4
Diamond Child-Güzelyurt Darts Birliği: 13-3
Minareliköy- Gönyeli Av.At.K.: 15-1
LEGEND- Cihangir: 13-3
Vadili Darts Derneği-Gönyeli: 9-7
 
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