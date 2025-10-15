Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf, kokain tasarrufu, vahim zarar, şiddet tehdidi, darp” suçlarından yargılanan Hakan Gürbüzcan hakkındaki dava karara bağlandı. Sanık, 3 yıl hapse mahkûm edildi.

Yargıç Yargıç Gülay Uğur, 8 Ekim2024 tarihinde meydana gelen olayda sanığın, Haspolat’ta kiracı olarak kaldığı evde alkol aldıktan sonra nişanlısıyla tartıştığını ve darp ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın kavga esnasında uyumakta olan ev arkadaşı S.Y.’nin ruhsatlı silahını aldığını, nişanlısının S.Y.’yi uyandırdığını kaydetti.

Yargıç, S.Y.’nin silahın boş olduğunu bildiğini ve sanık üzerine hamle yaparak silahı aldığını açıkladı. Yargıç, sanığın bu esnada S.Y.’ye şiddet tehdidinde bulunduğunu da belirtti.

Olayın ardından şikayet üzerine karakola celp edilen sanığın olay esnasında 246 promil alkollü olduğunun belirlendiğini kaydeden yargıç, soruşturma amaçlı 11 Ekim’e kadar tutuklu kaldıktan sonra yargılanmak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderildiğini ifade etti.

Yargıç, sanığın ev arkadaşı olan S.Y.’nin silahını alarak “kanunsuz ateşli silah taşıma ve tasarruf” suçu işlediğini, nişanlısının yüzüne vurarak kaşında kesi oluşmasına ve dudağını ısırarak bedensel olarak zarar görmesine neden olduğunu kaydetti.

Sanığın işlediği suçların yaygın ve toplumu endişeye sürükleyen suçlar olduğunu ifade eden Yargıç, ayrıca zanlının kan testinde kokain türü uyuşturucu tespit edildiğini de açıkladı.

Sanığın yargılandığı davalardan mahkûm ettiklerini kaydeden yargıç, sanığın olay esnasında alkollü olmasını hafifletici etken olarak değerlendirmediklerini

ifade etti.

Yargıç, sanığın alkol içerek kendi isteği ile kendi kontrolünü kaybettiğini belirtti. Yargıç, yaygın ve toplum huzurunu bozan suçlara caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç, sanığın genç ve sabıkasız olmasını, silahın kullanılmamış olmasını hafifletici etken olarak değerlendirdiklerini belirterek, sanığı 3 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.