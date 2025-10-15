Alayköy’de, 23 Şubat – 10 Mart tarihleri arası Hüseyin Topsoy’un, yurt dışında bulunan aile fertlerine ön izin, çalışma izni ve yatay geçiş izni ile KKTC’ye gelmelerine yardımcı olacağı yönünde yalan beyanda bulunarak, dört ayrı şahıstan sahtekârlıkla toplam 5 bin 600 ABD Doları ile 400 Euro nakit para temin ettiği tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma kapsamında, Topsoy tespit edilerek tutuklandı ve dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis karakolunda görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı. Polis, zanlının 23 Şubat-10 Mart 2025 tarihleri arasında Alayköy’de sakin, isimlerinin baş harfleri M.S.H.S, K.B. ve Y.C.’ye kendilerine ön izin, çalışma izni ve yatak geçiş hakkı sağlayacağına dair vaatler vererek, 4 Türkmenistanlı şahıstan toplam 5 bin 600 dolar ve 400 euro para aldığını söyledi. Polis, zanlının parayı aldığını ancak vaat ettikleriyle ilgili hiçbir işlem yapmadığını kaydetti. Polis, Mart ayında yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını, zanlının aranan şahıs ilan edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 12 Ekim tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını, sözlü beyanında paraları aldığını kabul ettiğini söyledi. Zanlıdan el yazı ve imza örneği alındığını kaydeden polis, uzman tarafından inceleme yapılacağını dile getirdi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, KKTC vatandaşı ve emekli bir kimse olduğunu söyleyerek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 800 bin TL kefalet senedi imzalaması ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.