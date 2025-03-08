Danimarka’da posta hizmetleri artık bir devrin sonuna geldi. Danimarka posta servisi PostNord, mektup gönderimindeki keskin düşüş nedeniyle mektup dağıtımını 2025 sonunda bitireceğini duyurdu. Bu karar 1500 çalışanın işten çıkarılması anlamına geliyor.

PostNord CEO’su Kim Pedersen mektup sayısındaki azalmaya dikkat çekerek, artık bu hizmeti sürdürmenin ekonomik olarak mümkün olmadığını belirtti.

2000 yılında ülkede 14 milyar mektup gönderilirken bu rakam 2024’te 110 milyona kadar düştü. Son bir yılda bile mektup trafiği yüzde 30 oranında azaldı

Bu süreçte devlet desteği de ortadan kalktı. 2024’te yürürlüğe giren yeni posta yasasıyla PostNord’un mektup dağıtımı için aldığı devlet sübvansiyonları sonlandırıldı.

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Şirketin mektup dağıtımında görevli 2200 çalışanından yalnızca 700’üne farklı pozisyonlar teklif edilecek. Geriye kalan 1500 kişi ise işsiz kalacak.

Toplamda 4600 kişiyi istihdam eden PostNord için bu karar büyük bir küçülme anlamına geliyor

400 yıllık Danimarka posta geleneğinin sonunu getiren bu hamleyle birlikte ülke genelindeki posta kutuları da kaldırılmaya başlanacak.

PostNord artık kargo hizmetlerine odaklanacağını duyurdu. Mektuplar tarihe karışırken şirketin geleceği tamamen paket teslimatlarıyla şekillenecek.