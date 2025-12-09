Fileleftheros gazetesi “Müzakereciler Tarafından Zemin Hazırlığı” başlıklı haberinde ilk önce müzakerecilerin daha sonra ise liderlerin bir araya geleceğini yazdı.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dânâ ile Müzakereci Menelaos Menelau’nun, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in huzurunda, liderler arasında perşembe günü gerçekleştirilecek görüşme ışığında zemini hazırlamak için yarın sabah bir araya geleceklerini yazan gazete Holguin’in geçtiğimiz haftadan beri adada bulunduğunu anımsattı.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis yaptığı açıklamada, 11 Aralık’taki ortak görüşmenin Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması açısından belirleyici ilk adımı teşkil ettiğini söyledi.

Letimbiotis, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in temaslarının sonuçları konusunda siyasi liderliğe bilgi vermek için Cuma günü Ulusal Konseyi toplayacağını belirtti.

Letimbiotis açıklaması çerçevesinde Avrupa Birliği’nin Kıbrıs sorunu özel temsilcisi Johannes Hahn’ın cumartesi günü Kıbrıs’ta olacağını söyledi.

Letimbiotis, Hahn’ın, Holguin ile birlikte aynı anda Kıbrıs’ta olmasının, Kıbrıs sorunundaki Avrupa boyutunun önemi nedeniyle önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.